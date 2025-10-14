باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور گفت: چندین بانک به تازگی به عنوان تجمیعکننده در پروژههای انرژی تجدیدپذیر شرکت کردهاند تا تسهیلاتی از محل صندوق توسعه در اختیارشان قرار دهیم. این بانکها تجهیزات را وارد کرده و با شکل و شمایلی که خودشان مشخص میکنند، در اختیار مردم قرار میدهند. ما تنها نظارت و کنترل کیفی و قیمتی را انجام خواهیم داد تا مردم از محصولات با کیفیت و قیمت منصفانه برخوردار شوند.
طرزطلب همچنین به واردات پنلهای خورشیدی اشاره کرد و افزود: ما سهمیهای داریم که میخواهیم در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. تاکنون ۱۰۰ مگاوات پنل وارد کردهایم.
او با انتقاد از عملکرد صنایع و ادارات در زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی گفت: در بخش اداری و صنایع، انتظار میرفت که ورود به این حوزه بهتر از آنچه که شاهد بودیم، باشد. قانون میگوید که این صنایع تا پایان سال ۱۴۰۴ فرصت دارند و اگر کسری ایجاد شود، محدودیتها برای صنایع و ادارات بیشتر خواهد شد.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد: اخیرا شورای عالی انرژی مصوب کرده است که ادارات دولتی باید سهمیه خود را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد احداث نیروگاههای خورشیدی افزایش دهند. توصیه من به ادارات و صنایع این است که به سمت انرژیهای تجدیدپذیر بروند تا بتوانند برق مطمئنی برای خود تأمین کنند.
طرزطلب در ادامه به ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در ایران اشاره کرد و گفت: ایران دارای خط ساحلی بسیار گستردهای است و برنامههایی برای بهرهبرداری از امواج داریم اما در حال حاضر تمرکز ما بیشتر بر روی انرژیهای خورشیدی و بادی است.
او همچنین در خصوص نیروگاههای بادی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: که ظرفیت فعلی به ۳۷۴ مگاوات رسیده و تا پایان سال ظرفیت جدیدی اضافه نمیشود، اما قول میدهیم که پروژهای سنگین به ظرفیت ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاواتی را آغاز کنیم و تا تابستان سال آینده ۵۰ مگاوات آن به شبکه اضافه خواهد شد اگر این ظرفیت اضافه شود شاهد یک جهش خوب در این حوزه هستیم.
طرزطلب درباره هدفگذاری انرژیهای تجدیدپذیر گفت: هدف ما این است که تا انتهای سال به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات برسیم. در تابستان گذشته پیشبینی کرده بودیم که به ۵۰۰۰ مگاوات برسیم، اما به دلیل کمبود منابع مالی، برنامهمان عقب افتاد. اکنون با برنامهریزی جدید، امیدواریم بتوانیم ماهانه به ظرفیت ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگاوات برسیم؛ قرار بود فروردین نزدیک ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه ارزی دریافت کنیم اما کلا ۴۷ میلیون دلار ارز دریافت کردیم.