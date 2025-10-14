باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در رشته تنیس روی میز که به میزبانی هند برگزار می‌شود، تیم ملی مردان ایران در دیداری حساس برابر کره‌جنوبی قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف قدرتمند خود شد.

در این مسابقه، بنیامین فرجی و نوشاد عالمیان هرکدام موفق شدند یک پیروزی ارزشمند برای ایران به دست آورند، اما در مجموع سه شکست از سوی فرجی، عالمیان و امیرحسین هدایی موجب شد کره‌جنوبی برنده نهایی این دیدار باشد.

با این نتیجه، تیم ملی ایران برای تعیین رتبه‌های هفتم و هشتم آسیا به میدان خواهد رفت.

نتیجه این دیدار به شرح زیر است:

بنیامین فرجی از ایران (رنکینگ ۱۳۷ جهان) ۳ - آن جایهیون (رنکینگ ۱۳ جهان) ۲

امتیاز: ۵ بر۱۱، ۷ بر ۱۱، ۱۳ بر ۱۱، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۸

نوشاد عالمیان (رنکینگ جهان) ۱ - اوه جون سونگ (رنکینگ ۲۲ جهان) ۳

امتیاز: ۱۱ بر ۸، ۸ بر ۱۱، ۴ بر ۱۱، ۵ بر ۱۱، ۹ بر ۱۱

امیرحسین هدایی (رنکینگ ۲۲۴ جهان) ۱ - پارک گیون هیون (رنکینگ ۶۱ جهان) ۳

امتیاز: ۱۱ بر ۶، ۶ بر ۱۱، ۹ بر ۱۱، ۹ بر ۱۱

در دیگر بازی این مرحله هند با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل کره شمالی به بازی پنجم ششم رفت و کره شمالی حریف ایران برای کسب مقام هفتم آسیا شد.

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران جواز حضور در رقابت های تیمی قهرمانی جهان به میزبانی لندن را کسب کرد.