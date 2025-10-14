فرمانده انتظامی خرم آباد از شناسایی و دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در شهرستان خرم آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمدملکشاهی"  بیان داشت: در پی وقوع سرقت در یکی از محلات خرم آباد تحت عنوان مامور اداره گاز، موضوع دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و محل اختفاء سارق شده و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ ملکشاهی خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به ۷ فقره سرقت اعتراف و با تحویل اموال سرقتی به مالباخته، همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

