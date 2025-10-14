انتشار کتاب تخصصی هوش مصنوعی به همت یک واحد فناور قمی در آمازون

باشگاه خبرنگاران جوان _ پنجمین نشست «دالان نوآوری» با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق، میزبان معرفی کتاب «معلم ابرقدرت» بود که اثری تخصصی و الهام‌بخش با رویکردی نوین است و به توانمندسازی معلمان در عصر هوش مصنوعی می‌پردازد.

محمدصادق حیدری، نویسنده کتاب و مدیر مجموعه «مدرسه موفقیت» از واحد‌های فناور مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در این نشست با اشاره به چالش‌های آموزشی در دنیای دیجیتال، تأکید کرد: «معلم ابرقدرت» تلاشی برای ارائه راهکار‌هایی عملی جهت هوشمندانه‌تر کار کردن، بهتر تدریس کردن و بهره‌گیری مؤثر از ابزار‌های هوش مصنوعی در مسیر رشد حرفه‌ای معلمان است.

وی افزود: این کتاب با زبانی روان و ساختاری کاربردی، مسیر بهره‌برداری از فناوری‌های نوین را برای معلمان، مدیران آموزشی و فعالان حوزه یادگیری هموار می‌سازد و آنها را به سوی تحول ذهنی و سازمانی سوق می‌دهد.

مدیر مجموعه مدرسه موفقیت، کتاب «معلم ابرقدرت» را گامی مؤثر در جهت ارتقاء کیفیت تدریس و توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش دانست و بر اهمیت تولید محتوا در حوزه هوش مصنوعی تأکید کرد.

وی گفت: کتاب «معلم ابرقدرت» با زیرعنوان «هوشمندانه‌تر کار کنید، بهتر تدریس کنید و با هوش مصنوعی پیشرفت کنید» هم‌اکنون از طریق پلتفرم جهانی آمازون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: انتشار این اثر در آمازون آن‌هم به زبان انگلیسی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی ایران در عرصه بین‌المللی فراهم کرده است.

محمدصادق حیدری "مدیر مدرسه موفقیت" از واحد‌های فناور مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق است که این واحد فناور در حوزه فناوریِ "آموزش، یادگیری و اشتغال" فعالیت دارد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این کتاب می‌توانند به نشانی https://www.amazon.com/dp/B۰FSSJVXH۹ مراجعه کنند.

منبع: روابط عمومی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق