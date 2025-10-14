باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی در نخستین جلسه ستاد استانی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت:با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری این روز بزرگ در تمامی شهرستان‌ها انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم امسال مراسمی متفاوت، پرمحتوا و متناسب با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شود.



وی افزود: امسال به دلیل تعمیرات مسجد جامع بندرعباس، مسیر راهپیمایی تغییر کرده و آغاز مراسم از کنار پل شهدا (جنب مسجدحضرت ابوالفضل(ع)تا گلزار شهدای بندرعباس خواهد بود و پایان آن نیز در گلزار ملکوتی شهدا خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به تقارن ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) تأکید کرد: تمامی برنامه‌ها باید با رعایت حرمت این ایام و متناسب با روحیه استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی بانوی بزرگ اسلام طراحی شود.

ایمانی با بیان اینکه ۲۷ عنوان برنامه فرهنگی از سوی ستاد مرکزی ابلاغ شده است، گفت: هر دستگاه متناسب با ظرفیت خود موظف است در حوزه‌های دانشگاه، آموزش و پرورش، مساجد، رسانه‌ها و محلات برای تبیین پیام ۱۳ آبان و گرامی‌داشت شهدای دانش‌آموز اقدام کند. رئیس شورای هماهنگی تأکید دارد که حتی در دورترین نقاط استان نیز برنامه‌های فرهنگی و تجمعات مردمی برگزار شود.

وی افزود: تبیین ابعاد جنگ ۱۲ روزه برعلیه کشورمان و افشای اهداف پشت‌پرده استکبار جهانی وکشتارکودکان وزنان توسط امریکای جنایتکارورژیم صهیونیستی درغزه از مهم‌ترین محورهای فرهنگی امسال است. باید برای دانش‌آموزان و جوانان روشن شود که دشمنان اسلام با چه انگیزه‌هایی وارد این نبرد شدند و چگونه مقاومت، نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: اگر یاد و پیام شهدا برای نسل آینده به‌درستی تبیین نشود، در انجام رسالت دینی و انقلابی خود کوتاهی کرده‌ایم. همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای باید با نگاه جهادی در این مسیر گام بردارند.

ایمانی از صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سپاه امام سجاد علیه‌السلام، آموزش و پرورش، شهرداری بندرعباس ،فرهنگی ورزشی شهرداری و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی استان برای همکاری در حوزه تبلیغی، رسانه‌ای و فضاسازی شهری قدردانی کرد و گفت: برنامه‌های امسال علاوه بر راهپیمایی، شامل نشست‌های تخصصی، تولید محتوای رسانه‌ای، مسابقات فرهنگی، سرود دانش‌آموزی و سخنرانی‌های تبیینی در مدارس و دانشگاه‌هاست.

وی در پایان با اشاره به تمهیدات اجرایی گفت: هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی، سپاه، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و راهور برای تأمین امنیت و نظم مراسم انجام شده است. همچنین برای تسهیل حضور دانش‌آموزان و دانشجویان، تأمین ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است. امیدواریم امسال مراسم ۱۳ آبان در هرمزگان با وحدت، شور انقلابی و بصیرت عمومی همراه باشد.

منبع : روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان