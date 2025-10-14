رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هرمزگان از برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با شکوهی دوچندان نسبت به سال‌های گذشته در سراسر استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی در نخستین جلسه ستاد استانی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت:با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری این روز بزرگ در تمامی شهرستان‌ها انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم امسال مراسمی متفاوت، پرمحتوا و متناسب با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شود.


وی افزود: امسال به دلیل تعمیرات مسجد جامع بندرعباس، مسیر راهپیمایی تغییر کرده و آغاز مراسم از کنار پل شهدا (جنب مسجدحضرت ابوالفضل(ع)تا گلزار شهدای بندرعباس خواهد بود و پایان آن نیز در گلزار ملکوتی شهدا خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به تقارن ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) تأکید کرد: تمامی برنامه‌ها باید با رعایت حرمت این ایام و متناسب با روحیه استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی بانوی بزرگ اسلام طراحی شود.

ایمانی با بیان اینکه ۲۷ عنوان برنامه فرهنگی از سوی ستاد مرکزی ابلاغ شده است، گفت: هر دستگاه متناسب با ظرفیت خود موظف است در حوزه‌های دانشگاه، آموزش و پرورش، مساجد، رسانه‌ها و محلات برای تبیین پیام ۱۳ آبان و گرامی‌داشت شهدای دانش‌آموز اقدام کند. رئیس شورای هماهنگی تأکید دارد که حتی در دورترین نقاط استان نیز برنامه‌های فرهنگی و تجمعات مردمی برگزار شود.

وی افزود: تبیین ابعاد جنگ ۱۲ روزه برعلیه کشورمان  و افشای اهداف پشت‌پرده استکبار جهانی وکشتارکودکان وزنان توسط امریکای جنایتکارورژیم صهیونیستی درغزه از مهم‌ترین محورهای فرهنگی امسال است. باید برای دانش‌آموزان و جوانان روشن شود که دشمنان اسلام با چه انگیزه‌هایی وارد این نبرد شدند و چگونه مقاومت، نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: اگر یاد و پیام شهدا برای نسل آینده به‌درستی تبیین نشود، در انجام رسالت دینی و انقلابی خود کوتاهی کرده‌ایم. همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای باید با نگاه جهادی در این مسیر گام بردارند.

ایمانی از صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سپاه امام سجاد علیه‌السلام، آموزش و پرورش، شهرداری بندرعباس ،فرهنگی ورزشی شهرداری و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی استان برای همکاری در حوزه تبلیغی، رسانه‌ای و فضاسازی شهری قدردانی کرد و گفت: برنامه‌های امسال علاوه بر راهپیمایی، شامل نشست‌های تخصصی، تولید محتوای رسانه‌ای، مسابقات فرهنگی، سرود دانش‌آموزی و سخنرانی‌های تبیینی در مدارس و دانشگاه‌هاست.

وی در پایان با اشاره به تمهیدات اجرایی گفت: هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی، سپاه، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و راهور برای تأمین امنیت و نظم مراسم انجام شده است. همچنین برای تسهیل حضور دانش‌آموزان و دانشجویان، تأمین ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است. امیدواریم امسال مراسم ۱۳ آبان در هرمزگان با وحدت، شور انقلابی و بصیرت عمومی همراه باشد.

منبع : روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان

برچسب ها: برگزاری مراسم 13 آبان ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
طنین زنگ استکبار ستیزی در مدارس هرمزگان
تسخیر لانه جاسوسی در آبان 57 تجلی استکتبارستیزی و غیرت انقلابی بود
اعمال محدودیت های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در بندرعباس
بندرعباس؛
برگزاری مراسم 13 آبان در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسانه‌های جنوب با قلم آگاهی‌بخش، اعتماد مردم را احیا کردند
آخرین اخبار
رسانه‌های جنوب با قلم آگاهی‌بخش، اعتماد مردم را احیا کردند
نمایشگاه «غوغای قلم» در بندرعباس برپا شد
دستگاه ماینر غیر مجاز از مدار خارج شد
برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در هرمزگان
افتتاح مرکز نجات فرزندان سقط( نفس) در بندرلنگه
اهدای دستگاه بیهوشی پیشرفته به بیمارستان کودکان بندرعباس
برخورد قاطع با نانوایان متخلف در بندرعباس / ۱۱ واحد نان سنگک پلمپ شد