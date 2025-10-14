ویوو، جزئیات تبلت جدید خود را که دارای مشخصات عالی است و با قیمتی رقابتی عرضه خواهد شد، فاش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ویوو Pad5e دارای بدنه آلومینیومی با طراحی زیبا و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. ابعاد آن (۲۶۶.۴ x ۱۹۲ x ۶.۶) میلی‌متر و وزن آن ۵۸۴ گرم است. این تبلت از قلم هوشمند برای نوشتن، طراحی و کنترل برنامه‌ها پشتیبانی می‌کند.

صفحه نمایش آن ۱۲.۱ اینچی IPS LCD با وضوح (۱۹۶۸ x ۲۸۰۰) پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، روشنایی ۹۰۰ cd/m² و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۸۳ ppi است.

این دستگاه اندروید ۱۵ را با OriginOS 5 HD، پردازنده پیشرفته Qualcomm SM8635 Snapdragon8s Gen 3، گرافیک Adreno ۷۳۵، ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی اجرا می‌کند.

دوربین اصلی آن ۸ مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیو‌های ۱۰۸۰ p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است و توسط فناوری‌های هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود. دوربین جلوی آن ۵ مگاپیکسل است.

این دستگاه به چهار بلندگو با عملکرد بالا، یک پورت USB Type-C ۳.۲ برای شارژ سریع و انتقال داده و یک باتری ۱۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۴۴ واتی مجهز شده است. قیمت‌ها از حدود ۲۴۰ دلار شروع می‌شوند.

منبع: gsmarena