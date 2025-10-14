عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: تعداد ناوگان فعال هوایی در شرکت‌های هواپیمایی ۱۰ فروند است که تا سال آینده به ۱۵ فروند خواهد رسید.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-سیامند عبدالله‌زاده، عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشوری، در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ورود ناوگان هوایی جدید به کشور اظهار داشت: «ما تا پایان سال برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حدوداً سه هواپیما را به چرخه عملیاتی بازگردانیم. در حال حاضر، یک هواپیما با انجام سرویس سنگین (C-Check) در آشیانه جمهوری داریم که به اصطلاح هواپیمای ایرانی است. این هواپیما برای چک‌های سنگین و تعمیرات اساسی در مرکز تعمیراتی فاسکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

وی ادامه داد: «چشم‌انداز اولیه ما روی ۱۲ هواپیما است که امیدواریم تا پایان سال محقق شود. اگر تمام موضوعاتی که در دست داریم به خوبی پیش برود، تعداد هواپیماهای ما برای سال آینده به ۱۵ فروند خواهد رسید. در واقع، ما قابلیت این را داریم که ۱۵ هواپیما را به عنوان هدف‌مان در شرکت هواپیمایی قشم مشخص کنیم.»

وی همچنین در خصوص ناوگان هوایی زمین‌گیر بیان کرد: «ما در حال حاضر ۶ فروند هواپیمای زمین‌گیر داریم که با توجه به تشدید تحریم‌ها، به ویژه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، در تلاش هستیم که با استفاده از توان مهندسان داخلی بتوانیم این ناوگان را تا پایان سال وارد چرخه پروازی خود کنیم. اما برخی از این ناوگان به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی، مانند قطعات موتور، ممکن است اورهال آن‌ها سنگین باشد که این امر زمان‌بر است.»

تبادل نظر
