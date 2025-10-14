شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از حذف حق اولاد برای بازماندگان مستمری‌بگیر ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها جمعی از بازماندگان مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از عدم پرداخت حق اولاد با توجه به شرایط اقتصادی ابراز نارضایتی کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام ما بازماندگان مستمری‌بگیر، زیر بار گرانی و بی‌پناهی زندگی می‌کنیم. حذف «حق اولاد» بدون اطلاع قبلی، بی‌عدالتی آشکار در حق دخترانی است که ازدواج نکرده‌اند و شغلی ندارند و تکیه‌گاهی جز مستمری پدر ندارند. این مبلغ ناچیز، برای ما حیاتی است و تنها درآمد زندگی ما است لطفا رسیدگی کنید.

 

Iran (Islamic Republic of)
ف
۲۲:۴۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چرادختری که خونه است سرپرستش مادرش نه پدرنه برادرهیچ درآمدی جزحقوق پدری داره قطع می کنن انصا
ف داشته باشید.این گرانی مشکلات دکتروداروخواهرم. افسردگی داره مادرم پول دکترش زیاده خواهش می کنم رسیدگی کنید
۰
۰
پاسخ دادن
