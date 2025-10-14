\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0628\u0627\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u200c\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0686\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 G\u06f1 \u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0631\u06a9\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0686\u06cc\u062f\u0647 \u06a9\u0648\u0646\u06af\u200c\u0641\u0648 \u0648 \u067e\u0634\u062a\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0627\u0632\u0646\u060c \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0639\u0627\u062f\u0644 \u0648 \u0686\u0627\u0628\u06a9\u06cc \u062d\u06cc\u0631\u062a\u200c\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n