مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان از برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه ای ابوذر در گیلان خبر داد و گفت : اصحاب رسانه تا ۳۰ آذر فرصت دارند تا آثارشان را به دبیر خانه این جشنواره ارسال کنند.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سرهنگ مهدی پارسا امروز در نشست خبری جشنواره رسانه ابوذر گیلان اظهار داشت : استقبال از جشنواره رسانه ای ابوذر در گیلان طی چند سال اخیر بی نظیر بود.

مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۲ هزار اثر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شد، گفت : یازدهمین جشنواره رسانه ای ابوذر امسال نیز در استان برگزار می شود.

وی افزود : این دوره جشنواره در قالب ۱۰ محور اصلی و ۶ محور بومی برگزار می شود، محور های اصلی شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت و تولید، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهاق انقلاب، بسیج و حوزه‌های اقدام،‌ امید و نشاط‌آفرینی،خانواده و جامعه فرزند آوری و سبک زندگی ایران اسلامی و روایت پیشرفت است.‌

سرهنگ پارسا اذعان داشت: جایگاه گیلان در بازارهای جهانی و صادرات ، چالش ها و فرصت ها در گیلان ، تولید محتوا و چالش های سرمایه گذاری ،‌

مسجد و بحث مسجد محوری در مساجد ،‌بیکاری و چالش های اشتغال، ظرفیت های دریا محور و نقش آن در توسعه گیلان و فرصت های و توسعه شهری گردشگری لاهیجان از محورهای بومی این جشنواره شمرده می شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان تصریح کرد: خبرنگاران پرچم داران روایت حقیقت شعار یازدهمین جشنواره ابوذر می باشد.‌



مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان افزود : گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی و همچنین پادکست و مستند محورهای یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گیلان است.

سرهنگ پارسا افزود : خبرنگاران و اصحاب رسانه استان می‌توانند در هر قالب و در محورهای ذکر شده پنج اثر خود را که در بازه زمانی اول دی ماه سال گذشته تا ۳۰ آذر امسال در یکی از رسانه‌های مکتوب و مجازی منعکس شده را تا تاریخ ۳۰ آذر ماه به سایت جشنواره www.AbozarGilan.ir ارسال کنند.

وی به برگزاری رویداد طنین در راستای چهارمین جشنواره رسانه ای بانوان حریم رسالت در استان اشاره کرد و افزود: در این رویداد هم اصحاب رسانه با ارسال آثار مربوطه می توانند شرکت داشته باشند.

در پایان از پوستر رویداد رسانه ای طنین در گیلان رونمایی شد.‌