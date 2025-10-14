باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ محمدتقی آشوبی در آیین رونمایی از سه عنوان کتاب شهدای سلامت و یک پادکست در رشت، با بیان اینکه مردم ستون‌های استوار انقلاب‌اند، گفت: ملت ایران با ایستادگی و وفاداری، اجازه ندادند انقلاب از مسیر خود منحرف شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روزهای دشوار جنگ تحمیلی اخیر و فشار مضاعف بر نظام سلامت استان گیلان افزود: در جنگ۱۲ روزه، فرهنگ ایثارو شهادت ماندگار شد.



وی با بیان اینکه شبکه بهداشت و درمان در جنگ ۱۲ روزه با ۲جریان روبه‌رو بود،گفت: حضور میلیونی مسافران به گیلان و دیگری خدمات‌رسانی به مردم استان در پی حملات جنگ تحمیلی، خدمات کادر بهداشت و درمان در آن شرایط، افزایش داده بود.

آشوبی با اشاره به حضور جامعه پزشکی در هر صحنه‌ای که مردم نیاز داشته باشند،تصریح کرد:عملکردها و خدمات باید در مسیر فرهنگ ایثار و شهادت باشد تا توفیقات بیشتری را شاهد باشیم.



سید اسماعیل غضنفری در این مراسم با تأکید بر اهمیت کار فرهنگی اظهار کرد:کار فرهنگی بن‌مایه کار اساسی جامعه است.

فرماندار شهرستان رشت افزود: الفبای سواد، خواندن کتاب است، هرچند با وجود فضای مجازی، کتاب‌خوانی کاهش یافته، اما این‌گونه اقدامات همیشه تازگی دارد.

وی هدف این مراسم را رونمایی از کتاب‌هایی که یادآور رشادت‌های عزیزانی هستند که آرامش و آسایش را برای افراد فراهم کردند، بیان کرد.

غضنفری با تأکید بر وحدت ملی و نقش شهدا در امنیت امروز کشور گفت: همه با هر نوع تفکر سیاسی، زیر سقف جمهوری اسلامی ایران مدیون خون شهدا هستیم که بایدبه وجود خانواده‌های شهدا و آثار ارزشمند آنان افتخارکنیم.



وی گفت:تقدیم بیش از هزار شهید انقلاب، درجنک ۱۲ روزه ، ما را یک‌بار دیگر بیمه کرد تا بتوانیم براساس وفاق ملی، در کنار هم باشیم.



دراین مراسم که با حضور نویسندگان و فعالان حوزه سلامت و ایثار برگزار شد، ضمن رونمایی از سه عنوان کتاب و یک پادکست با محوریت شهدای مدافع سلامت، از خانواده شهدای سلامت نیز تحلیل بعمل آمد .