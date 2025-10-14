استاندار یزد، از تشدید نظارت بر فرآیند تولید و عرضه گوشت مرغ در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- محمد رضا بابایی استاندار یزد در نشست ستاد تنظیم بازار استان با محوریت بررسی مسائل مربوط به نانوایی‌ها و بازار مرغ و گوشت، از تشدید نظارت بر فرآیند تولید و عرضه گوشت مرغ در سطح استان خبر داد و گفت: نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و مراکز عرضه با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی به‌صورت ویژه و مستمر در حال انجام است.

وی افزود: نظارت باید از مبدأ تولید تا سطح بازار صورت گیرد تا از بروز تخلفات در زنجیره تأمین جلوگیری شود تا تحت هیچ شرایطی روند خدمت‌رسانی به مردم دچار اخلال نشود.

بابایی با اشاره به اینکه «انصاف» یکی از ویژگی‌های بارز اصناف یزد از قدیم الایام تا امروز است، گفت: اجازه نمی‌دهیم این نام و نشان مبارک یزد به دلیل اقدامات عده معدودی منفعت طلب خدشه دار شود.

بابایی تصریح کرد: وظیفه خود می‌دانیم از همه ظرفیت‌ها و اختیارات موجود برای برقراری ثبات در بازار استفاده کنیم.

حاجی حسینی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد از رکورد زنی کشتار مرغ با ۲۵۰ تن کشتار روزانه بر اساس آمار اخذ شده در سامانه ستکا در استان یزد خبر داد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مستقیم سازمان جهادکشاورزی و گشت‌های مشترک نظارتی با اداره دامپزشکی، آرامش کامل بر بازار مرغ حاکم است.

وی افزود: هم اکنون مرغ مورد نیاز مردم استان یزد با قیمت مصوب دولتی در بازار موجود و طبق کشتار انجام شده میزان عرضه نسبت به تقاضا بیشتر بوده و هیچ کمبودی در بازار این محصول اساسی در استان یزد دیده نخواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: با همت مرغداران و حمایت مسئولان، آمار جوجه ریزی استان یزد نسبت به تعهد ایجاد شده روند رو به رشدی داشته که این امر باعث کسب رتبه برتر استان در کشور و ثبات بازار مرغ یزد شده است.

حاجی حسینی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود، طبق روال همیشگی و بدون هیچ نگرانی مطابق با نیاز معمول خود نسبت به خرید مرغ اقدام کنند.

محمد رضا علمدار معاون اقتصادی استاندار یزد نیز در این کارگروه گفت: در این نشست مصوبات تنظیم بازار شهرستان‌ها در مورد تخصص سهمیه آرد مجزا برای مراکز پرمصرف، صدور مجوز برای واحد‌های فعال، ساماندهی خشکه پزی‌ها که سهمیه آرد آنها از لحاظ بهداشتی نظامند شوند، تصویب شد.

وی افزود: همچنین در مورد پدافندی تامین تجهیزات پدافندی نانوایی‌ها مانند؛ تامین موتور برق زمان قطعی برق یا گاز بحث و گفت‌و‌گو شد.

علمدار با اشاره به اینکه استان یزد جزء هشت استان ارزان کشور در زمینه کالاهای اساسی است، بیان کرد:حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده باید حفظ و قیمت‌گذاری‌ها متعارف و با آنالیز دقیق باشد تا بر مردم فشار وارد نشود.