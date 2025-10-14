نخست‌وزیر اسپانیا تأکید کرد که آتش‌بس بین حماس و اسرائیل نباید به قیمت عدم پاسخگویی عاملان «نسل‌کشی» در غزه تمام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا روز سه‌شنبه تأکید کرد که آتش‌بس بین حماس و اسرائیل نباید به قیمت عدم پاسخگویی عاملان «نسل‌کشی» در غزه تمام شود.

این مقام سوسیالیست در مصاحبه با رادیو کادنا سر گفت: «صلح نمی‌تواند به معنای فراموشی باشد؛ نمی‌تواند به معنای مصونیت از مجازات باشد.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان پیگرد قانونی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «کسانی که بازیگران کلیدی در نسل‌کشی انجام شده در غزه بودند باید در برابر عدالت پاسخگو باشند. هیچ مصونیتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

اسپانیا که یکی از صریح‌ترین منتقدان تهاجم اسرائیل به غزه در اروپا است، در سپتامبر اعلام کرد که دادستانی این کشور با هماهنگی دیوان کیفری بین‌المللی، «نقض‌های فاحش» حقوق بشر در سرزمین فلسطین را بررسی خواهد کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل، حکم جلب صادر کرده است.

سانچز که دوشنبه در اجلاس صلح غزه در مصر شرکت کرده بود، تأکید کرد که ممنوعیت انتقال سلاح به اسرائیل و از این کشور توسط اسپانیا همچنان برقرار است.

وی گفت: «این تحریم را تا زمانی که روند صلح تثبیت شده و به طور قطعی به سوی صلح حرکت کند، حفظ خواهیم کرد.»

نخست‌وزیر اسپانیا همچنین پیشنهاد کرد که کشورش می‌تواند در تلاش‌های آینده برای تضمین صلح و کمک به بازسازی غزه مشارکت کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: آتش بس در غزه ، نخست وزیر اسپانیا
خبرهای مرتبط
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی مکرون را به حالت تعلیق درآورد
۱۳۰۰ اسیر از نوار غزه همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند
تحویل پیکرهای ربوده شده ۴۵ شهید به بیمارستان ناصر در خان یونس
آزادی عمر بسیس پس از ۲۳ سال اسارت؛ دیدار با نوه‌ها برای اولین بار
تظاهرات دو میلیونی در ایتالیا برای غزه؛ اسپانیا و پرتغال در آستانه اعتراضات گسترده
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
آخرین اخبار
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
حامیان فلسطین پیش از مسابقه فوتبال مقابل اسرائیل در ایتالیا تجمع کردند
اسرائیل فقط به نیمی از تعداد توافق‌شده کامیون‌های امدادرسانی اجازه ورود به غزه را می‌دهد
ترامپ: مرحله دوم آتش‌بس غزه همین الان آغاز می‌شود!
جولانی روز چهارشنبه به مسکو می‌رود
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی مکرون را به حالت تعلیق درآورد
افزایش شمار شهدای غزه
گذرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند
۱۳۰۰ اسیر از نوار غزه همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند
شماری زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به خان یونس
فلسطین با مقاومت آزاد خواهد شد
تحویل پیکرهای ربوده شده ۴۵ شهید به بیمارستان ناصر در خان یونس
کمیسیون اروپا طرح گسترش «دیوار پهپادی» را پیشنهاد می‌دهد
آزادی عمر بسیس پس از ۲۳ سال اسارت؛ دیدار با نوه‌ها برای اولین بار
ترامپ به دنبال نجات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
اسیر فلسطینی بازگشت، اما خانواده‌اش شهید شدند+ فیلم
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
هشدار اتمی لوکاشنکو به ترامپ: تاماهاوک را به کی‌یف ندهید
توضیح مالزی درباره علت دعوت نشدن به نشست شرم الشیخ
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج