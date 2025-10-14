باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا روز سه‌شنبه تأکید کرد که آتش‌بس بین حماس و اسرائیل نباید به قیمت عدم پاسخگویی عاملان «نسل‌کشی» در غزه تمام شود.

این مقام سوسیالیست در مصاحبه با رادیو کادنا سر گفت: «صلح نمی‌تواند به معنای فراموشی باشد؛ نمی‌تواند به معنای مصونیت از مجازات باشد.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان پیگرد قانونی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «کسانی که بازیگران کلیدی در نسل‌کشی انجام شده در غزه بودند باید در برابر عدالت پاسخگو باشند. هیچ مصونیتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

اسپانیا که یکی از صریح‌ترین منتقدان تهاجم اسرائیل به غزه در اروپا است، در سپتامبر اعلام کرد که دادستانی این کشور با هماهنگی دیوان کیفری بین‌المللی، «نقض‌های فاحش» حقوق بشر در سرزمین فلسطین را بررسی خواهد کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل، حکم جلب صادر کرده است.

سانچز که دوشنبه در اجلاس صلح غزه در مصر شرکت کرده بود، تأکید کرد که ممنوعیت انتقال سلاح به اسرائیل و از این کشور توسط اسپانیا همچنان برقرار است.

وی گفت: «این تحریم را تا زمانی که روند صلح تثبیت شده و به طور قطعی به سوی صلح حرکت کند، حفظ خواهیم کرد.»

نخست‌وزیر اسپانیا همچنین پیشنهاد کرد که کشورش می‌تواند در تلاش‌های آینده برای تضمین صلح و کمک به بازسازی غزه مشارکت کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه