باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجتالاسلام سالاری مکی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بر اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و دینی در برنامههای رویداد «ایران جان خراسان جنوبی» تاکید کرد
وی افزود: در این رویداد باید ضمن بهرهبرداری از ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی استان به ظرفیت چهارمین شهر مذهبی کشور روستاهای هدف قرآنی گردشگری مذهبی و اردوهای جهادی در حوزه مبلغین پرداخته شود.
حجتالاسلام سالاری مکی از آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی برای برگزاری برنامههای متعدد همچون یادواره شهدای قرآنی، محافل قرآنی ویژه دختران نوجوان، گردشگری مذهبی و برنامههای مکانمحور در حسینیهها و حرمهای استان خبر داد و افزود: این برنامهها میتواند پیام مقاومت، دینمداری و همبستگی را به مردم منتقل کرده و در راستای ترویج فرهنگ اسلامی موثر باشد
آینهدار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز ضمن تشریح جزئیات این رویداد، بر لزوم همکاری همهجانبه با سازمان تبلیغات اسلامی برای تامین محتوا و کارشناسان تخصصی برای برنامههای شبکههای سراسری مانند شبکه قرآن سیما، رادیو معارف و آفتاب شرقی تاکید کرد.
وی گفت: هدف ما این است که در این رویداد ملی، برنامههای فرهنگی و دینی با تراز رسانه ملی پخش شوند تا در عین ارائه محتوای غنی، مخاطبان را با فرهنگ و تاریخ پر افتخار خراسان جنوبی آشنا سازیم.
وی همچنین از اهمیت برگزاری رویدادهای شاخص در سطح ملی در این ایام یاد کرده و افزود: با تعامل صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی، میتوانیم برگزاری برنامههایی را که در تراز شبکههای سراسری باشد، محقق کنیم.