رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم از برپایی دسته عزاداری هیئات مذهبی و خادمان بقاع متبرکه به مناسبت رحلت حضرت امامزاده موسی مبرقع (ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جواد اشعری&رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم گفت: همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت امامزاده موسی مبرقع (ع)، آیین سوگواری و دستهروی هیئات مذهبی استان قم عصر روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در قم برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم معنوی با حضور خادمان بقاع متبرکه، اعضای هیئات مذهبی، ذاکران اهلبیت (ع) و عاشقان خاندان عصمت و طهارت از ساعت ۱۶ عصر از میدان معلم آغاز خواهد شد.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم بیان کرد: عزاداران از جوار آستان مقدس احمدبنقاسم (ع) حرکت خود را آغاز و به سمت حرم مطهر حضرت موسیمبرقع (ع) در محله چهل اختران به سوگواری و مرثیهخوانی خواهند پرداخت.
اشعری گفت: در این مراسم، جمعی از مداحان و ذاکران اهلبیت (ع) از جمله حاج سیدعلی حسینینژاد، سید مصطفی میرداماد، هادی خادمحسینی به مداحی و قرائت مراثی خواهند پرداخت.
گفتنی است پس از بارگاه نورانی دخت موسی بن جعفر، اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه (س) از میان ۴۴۴ امامزادهای که در شهر مقدس قم آرمیدهاند، هیچیک به جایگاه و منزلت معنوی امامزاده موسی مبرقع (ع) نمیرسند.
مقام والای معنوی این امامزادهای که فرزند بلافصل جوادالائمه (ع) است و در بیت امامت پرورش یافته؛ موجب شده تا حرم ایشان بعد از حرم بانوی کرامت و مسجد مقدس جمکران به قطب زیارتی دیگری در شهر مقدس قم مبدل شود و زائرانی که در شهر قم حضور مییایند به خصوص زائرانی از کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان و عراق، به حرم این امامزاده نیز مشرف شوند و ایشان را زیارت کنند.
آزادی ۹ نفر از زندانیان قمی به برکت نام حضرت موسی مبرقع (ع)
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا صدر اظهار کرد: همزمان با ایام سالروز وفات حضرت موسی مبرقع (ع)، مراسمی در زندان مرکزی شهر قم برگزار شد.
وی افزود: این ویژه برنامه شامل سخنرانی، مداحی و در انتها، اطعام مهمانان و زندانیان بود.
مدیر اجرایی این بقعه متبرکه خاطرنشان کرد: حجتالاسلام بنیادی مدیرکل زندانهای استان قم نیز در این مراسم با اشاره به سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع (ع) و با ادای احترام به پرچم حرم مطهر این امامزاده و نام امام جواد (ع)، دستور آزادی ۹ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد محبوس در این مرکز را از محل منابع مربوط به این طرح که در اختیار این اداره کل قرار دارد صادر کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس ۹ نفر از زندانیان زندان مرکزی قم آزاد و به جمع خانوادههای خود بازگشتند.
صدر خاطرنشان کرد: این زندانیان پس از آزادی در مراسم باشکوه خادمین امامزاده و تعویض پرچم گنبد مطهر شرکت و سپس به زیارت آن حضرت مشرف شدند و قرار است در کفشداری حرم مطهر نیز به عنوان خادم افتخاری فعالیت داشته باشند.
منبع:روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم