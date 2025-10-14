تیم استان البرز در مسابقات نجات غریق قهرمانی بانوان کشور، با ۲۵۲ امتیاز قهرمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوزدهمین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور بانوان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی با حضور ورزشکاران ۲۸ تیم در جزیره کیش برگزار شد.

 شرکت کنندگان در این رقابت‌ها طی دو روز در بخش استخری در مواد ۲۰۰ متر با مانع (انفرادی)، ۴ در ۵۰ متر مانع (تیمی)، پرتاب طناب (تیمی)، ۵۰ متر نجات ترکیبی (انفرادی)، ۱۰۰ متر حمل آدمک با فین (انفرادی)، ۵۰ متر حمل آدمک (انفرادی) و ۴ در ۲۵ متر حمل آدمک (تیمی) و بخش ساحلی در مواد ۹۰ متر سرعت (انفرادی)، پرچم در ساحل (انفرادی)، ۴ در ۹۰ متر سرعت (امدادی) با هم به رقابت پرداختند.

 در پایان این رقابت‌ها تیم استان البرز با ۲۵۲ امتیاز قهرمان شد و بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های فارس و خراسان رضوی با ۲۱۷ امتیاز مشترکاً نایب قهرمان شدند.

نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

 (بخش استخری)

 ۲۰۰ متر با مانع:

۱-سودا مسعودی نسب (تهران)

۲- رامینا غیبی (فارس)

۳- نیایش اسکندری (تهران)

 ۴ در ۵۰ متر با مانع امدادی:

۱-نیایش اسکندری، دلارام پورشفیع، آرمیتا یوسفی و سودا مسعودی نسب (تهران)

۲- شیرین شیرخانی، فریبا جهاندیده، مینا رضوانی و ملیکا جوان (خراسان رضوی)

۳-مهشاد میرزایی، صبا قاسمی، آریسا ترکمن و کیمیا کنعانی (البرز)

پرتاب طناب:

۱-مهدیه اکرمی و مینا باقری (یزد)

۱-ایده میمندی نژاد و زهرا غنوه (فارس)

۳-سوین تابع خیام و ائلینا پیری (آذربایجان غربی)

۵۰ متر ترکیبی:

۱- کیمیا کنعانی (البرز)

۲-شیرین شیرخانی (خراسان رضوی)

۳-تارا صوفی (چهارمحال و بختیاری)

 ۱۰۰ متر حمل آدمک با فین:

 ۱-آناهیتا بهبود (فارس)

۲-دلارام پورشفیع (تهران)

۳-تانیا عباسقلی زاده (مازندران)

 ۵۰ متر حمل آدمک:

۱-تارا صوفی نعمتی (چهارمحال و بختیاری)

۲-کیمیا کنعانی (البرز)

۳-سودا مسعودی نسب (تهران)

۴ در ۲۵ متر حمل آدمک امدادی:

۱-آرمیتا یوسفی، نیایش اسکندری، دلارام پورشفیعی و سودا مسعودی نسب (تهران)

۲-فریبا جهاندیده، شیرین شیرخانی، مینا پندار رضوانی و ملیکا جوان (خراسان رضوی)

۳-زهرا غنو، آناهیتا بهبود، ایده میمندی نژاد و رامینا غیبی (فارس)

 (بخش ساحلی)

۹۰ متر سرعت:

۱-پردیس عبدالمحمدی (البرز)

۲-مریم محبی (منطقه آزاد کیش)

۳-فائزه آشورپور (خراسان رضوی)

پرچم در ساحل:

۱-پردیس عبدالمحمدی (البرز)

۲-ساناز امیری پور (یزد)

۳-آیدا نارویی (سیستان و بلوچستان)

۴ در ۹۰ متر سرعت:

۱-یکتا کاوه، بهاره مصلائی، سارینا صفری و مریم محبی (منطقه آزاد کیش)

۲-غزل بیات، نازنین زهرا اکبری، نگار چقائی و سوگند میرزایی (مرکزی)

۳-نرگس رضوی زاده، نسیم اسدی، آلما زندی و عاطفه خانی (اصفهان)

منبع: روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی

