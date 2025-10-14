باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس در برنامه تلویزیونی در خصوص افزایش قیمت بنزین اظهار داشت:«در حال حاضر، هیچ طرحی برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی در کمیسیونهای تخصصی یا صحن علنی مجلس در حال بررسی نیست و این موضوع اساساً در مجلس مطرح نمیباشد.»
وی افزود: «از آنجا که مجلس اختیار اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به دولت داده است، دولت میتواند بر اساس شرایط موجود، قیمتها را اصلاح کند. لذا، اختیارات لازم به قوه مجریه واگذار شده است.»
حسینی ادامه داد: «اخیراً دولت مصوبهای در مورد مسائل مختلف داشته که یکی از بندهای آن به موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین و نفت گاز، اشاره دارد. در این مصوبه، پیشنهادی مطرح شده است که در صورت تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز خواهد بود قیمت بنزین و نفت گاز را متناسب با نرخ تورم سال گذشته اصلاح نماید. با این حال، تا به امروز، این موضوع به طور رسمی به تصویب نرسیده و صرفاً در حد یک پیشنهاد باقی مانده است.»
او در پایان یادآور شد: «در مجموع، هیچ طرحی در مجلس برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی وجود ندارد و اختیار کامل آن به دولت محول شده است. دولت اخیراً پیشنهادی را مطرح کرده که در صورت تأیید نهایی هیئت وزیران، قیمتها بر مبنای تورم سال گذشته تغییر خواهد کرد.»