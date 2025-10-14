عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در خصوص آخرین وضعیت تغییرات احتمالی قیمت بنزین اظهار داشت که مجلس پیش‌تر اختیار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به دولت واگذار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  سید اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس در برنامه تلویزیونی در خصوص افزایش قیمت بنزین  اظهار داشت:«در حال حاضر، هیچ طرحی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون‌های تخصصی یا صحن علنی مجلس در حال بررسی نیست و این موضوع اساساً در مجلس مطرح نمی‌باشد.»

وی افزود: «از آنجا که مجلس اختیار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده است، دولت می‌تواند بر اساس شرایط موجود، قیمت‌ها را اصلاح کند. لذا، اختیارات لازم به قوه مجریه واگذار شده است.»

حسینی ادامه داد: «اخیراً دولت مصوبه‌ای در مورد مسائل مختلف داشته که یکی از بندهای آن به موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین و نفت گاز، اشاره دارد. در این مصوبه، پیشنهادی مطرح شده است که در صورت تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز خواهد بود قیمت بنزین و نفت گاز را متناسب با نرخ تورم سال گذشته اصلاح نماید. با این حال، تا به امروز، این موضوع به طور رسمی به تصویب نرسیده و صرفاً در حد یک پیشنهاد باقی مانده است.»

او در پایان یادآور شد: «در مجموع، هیچ طرحی در مجلس برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد و اختیار کامل آن به دولت محول شده است. دولت اخیراً پیشنهادی را مطرح کرده که در صورت تأیید نهایی هیئت وزیران، قیمت‌ها بر مبنای تورم سال گذشته تغییر خواهد کرد.»

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
پس حقوقها را هم برتساس تورم افزایش دهد.....
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
واقعا متاسفم برای خودم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بی خیال همین کم داریم بنزین گرون بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
یعنی شماها عقل ندارین خدایی نمیدانین که با افزایش بنزین چه بلایی سر اقلام اساسی مردم میاد چقد تورم زاس اصلا کشور رو آماده کردین برا افزایش درامدا کجان همینجوریش حقوق ها و درامدها ۱۰ روز اول ماه رو تشکیل میدهند و مابقی ماه رو توش موندیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بگذارید من بگم بنزین هر لیتر برای وسائل نقلیه شخصی همان ۶۰ لیتر به قیمت ۵هزارتومان و برای بنزین آزاد بین ۲۰ تا ۳۰وتا۵۰ و برای خودرو های تاکسی عمومی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰لیتر درماه و به قیمت ۳ هزارتومان تا مردم عادت به استفاده از خودرو عمومی بشوند برای خودروهای اسنپ وو.انترنتی مانند خودروهای شخصی عمل کنند
۳
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۲۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدا را شکر کاره ای نیستی و خداوند میداند شاخ را به که بدهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
درامد اگه درست باشه هزینه بنزین چیزی نیست در این چند سال که بنزین گران نشده کالاهای اساسی ده ها برابر گران شدن و خود دولت هم دخیل بوده برنج بهمن 1403 بین 70 تا 150 رسیده به 210 تا 450 البته برنج ایرانی و و و بنزین را ارزان نگه داشتند ولی ده ها برابر پول از کالاهای دیگر به جیب زدند اقتصاد به هم ریخته حقوق 30 درصد بالا میره فقط 10 کالای اساسی از 50 تا 300 درصد گرون میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
لطفا بنزین را گران کنید از این همه ترافیک خسته شدیم خیلی از مردم که ماشین ندارند چه گناهی کردن
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دیگه همینه وقتی بودجه کم میارن مردم باید جبران کنند طبق معمول سلام بر بنزین لیتر ۵۰۰۰۰هزار توننی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اگر قرار است بنزین وارد شود باید قدرت استخراج و صادرات نفت و گاز به بخش خصوصی داده شود. نمی شود فقط برای واردات که مشکل کشور را بنیادی حل نمی کند تعدادی آقازاده جیبشان با پول نفت پر شود!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مفت فروشی تمام
بنزین را گران و مبلغ یارانه را زياد کنید
۱
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۲۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بجای زیاد کردن یارانه و پرورش مفت خور کار ایجاد کنید که بروند کار کنند و نان بازوی خودشان را بخورند
Iran (Islamic Republic of)
محسنی
۲۰:۵۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دولت پزشکیان، بدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی است. از تورم و گرانی بگیر تا بیکاری و...
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
قیمت بنزین قبلش هم دست دولت. همونی که خودش جمعه فهمیده بود.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سلام چرا حقوق کارکنان رو اصلاح نمی کنن، فوق العاده خاص چی شد بعد ۲۵ سال سابقه ۲۵ میلیون حقوق کفاف زندگی رو میده اگه دولت واقعا مجریه قوانینه چرا بعد گذشت ۴ ماه از فوق العاده خاص هنوز قانون مذکور رو اجرا نکرده آیا خبر از جیب کارمندا نداره
۱
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۲۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
کارمندا رو ولش اونها به قدر کافی توسط دولت تامین میشوند به عناوین مختلف کارگران را دریابید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اصلاح کند = افزایش دهد
این یعنی بنزین گرون میشه کسی هم گردن نمیگیره
۰
۱۳
پاسخ دادن
