تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در دوره سرد سال، دمای آسایش ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم و در ایام تعطیل، نسبت به خاموش کردن سامانه‌های گرمایشی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب، اظهار داشت: همچنین دستگاه‌های یادشده مکلفند مصرف گازطبیعی ساختمان‌های خود را در دوره سرد سال که از ابتدای آبان‌ماه آغاز می‌شود، نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ با تعدیل دمایی، حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.

وی ادامه داد: برای رعایت این موارد، نظارت، مراقبت و بررسی مستمر تجهیزات و تأسیسات گرمایشی و دمای آسایش ساختمان‌های اداری با هدف شناسایی و حصول اطمینان از رعایت دمای آسایش در دستور کار قرار دارد که در صورت عدم رعایت این موارد، اخطار قطع جریان گاز به مشترکین داده می‌شود.

صیدالی با بیان این‌که خط مبنای مصرف گاز دستگاه‌های مشمول، ۸۰ درصد مصرف گاز آن ساختمان در یکی از ۵ ماه دوره سرد سال ۱۴۰۱ پس از اعمال تعدیل دمایی است، گفت: این در حالی است که پایش ساختمان‌ها در بازه دو هفته یک‌بار انجام شده و تیم‌های پایش باید طی این دوره، از ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول بازدید به‌عمل آورند.

اخطار عدم رعایت دمای آسایش در ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران درخصوص رعایت موارد فوق، خاطرنشان کرد: شرکت‌های گاز استانی مکلف به تشکیل تیم‌های پایش مجهز به تجهیزات اندازه‌گیری دما بوده و حسب نیاز، باید نسبت به برگزاری آموزش‌های لازم برای تیم‌های پایش، اقدام کنند.

به گفته وی، شرکت‌های گاز استانی می‌توانند از پتانسیل سازمان بسیج برای همکاری در پایش ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول استفاده کنند؛ ضمن این‌که می‌باید از طریق مسئولین اجرایی استان موضوع پایش، نظارت و قطع موقت جریان گاز را به تمامی دستگاه‌های مشمول ابلاغ کنند. 

صیدالی در ادامه، روشن کردن وسایل گرمایشی حداکثر یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری ابلاغی و خاموش کردن وسایل گرمایشی حداقل یک ساعت قبل از پایان وقت اداری ابلاغی، برای تمامی دستگاه‌های مشمول را از دیگر موارد ذکرشده در این مصوبه خواند و تصریح کرد: لازم است رعایت خاموش بودن وسایل گرمایشی در روز‌های تعطیل رسمی و غیررسمی پایش و بررسی وضعیت معاینه فنی موتورخانه و سامانه‌های احتراقی و گزارش‌دهی به دستگاه‌های ذیربط نیز، انجام شود. 

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پایان، یادآور شد: در صورت عدم رعایت هریک از موارد ذکرشده برای مرتبه اول، برای دستگاه مربوطه اخطار قطع جریان گاز صادر و در صورت تکرار برای مرتبه دوم، (متوالی یا غیرمتوالی)، قطع موقت جریان گاز آن دستگاه به مدت یک هفته انجام می‌شود؛ ضمن آن‌که وصل جریان گاز این دستگاه‌ها، منوط به اخذ تعهد کتبی بالاترین مقام اجرایی دستگاه در استان با درج قبولی قطع موقت جریان گاز تا پایان دوره سرد سال در صورت تکرار تخلف خواهد بود.

گفتنی است، سال گذشته از ابتدای اجرای طرح پایش مصرف گاز ادارات، وضعیت مصرف گاز ۴۵۳ هزار و ۹۱۱ مرکز اداری و دولتی در کشور مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، گاز ۱۶ هزار و ۵۰۱ مرکز دولتی پرمصرف قطع شد.

منبع: روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

برچسب ها: مصرف انرژی ، شرکت ملی گاز
تبادل نظر
