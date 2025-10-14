باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه فاضلاب ونایی به‌ویژه برای منطقه گردشگری ونایی که در مسیر رودخانه قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. منطقه ونایی به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری بروجرد، با چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از ورود پساب‌های فاضلاب به رودخانه مواجه است.

این وضعیت علاوه بر ایجاد آلودگی‌های محیطی، تهدیدی برای منابع آبی و کشاورزی منطقه محسوب می‌شود. اجرای پروژه فاضلاب در این منطقه با هدف جلوگیری از آلودگی رودخانه، حفظ منابع آبی و بهبود شرایط بهداشتی ساکنان و گردشگران در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار بروجرد گفت: عملیات اجرایی پروژه فاضلاب ونایی در سال‌های اخیر با تخصیص اعتبارات مختلف آغاز شد.

وی افزود: در ابتدا، بخشدار اشترینان از نیاز به ۱۶ میلیارد تومان اعتبار ملی برای اجرای این طرح خبر داده بود.

با این حال، رئیس شرکت آب و فاضلاب بروجرد اعلام کرد که عملیات اجرایی احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ونایی با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در حال اجرا می‌باشد.

در ادامه، فرماندار ویژه بروجرد اعلام کرد که برای تکمیل پروژه فاضلاب ونایی، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. این مبلغ شامل هزینه‌های احداث تصفیه‌خانه، شبکه جمع‌آوری فاضلاب و خطوط انتقال می‌شود.

چالش‌های تأمین منابع مالی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی

با وجود تخصیص اعتبارات مختلف، پروژه فاضلاب ونایی با چالش‌هایی در زمینه تأمین منابع مالی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مواجه بوده است. این مشکلات باعث شده تا روند اجرایی پروژه با کندی مواجه شود. با این حال، مسئولان محلی بر لزوم تسریع در اجرای پروژه تأکید دارند و امیدوارند با تخصیص اعتبارات لازم، این پروژه در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد.

اجرای پروژه فاضلاب در شهر ونایی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر محیط زیست و سلامت عمومی منطقه داشته باشد. با تصفیه پساب‌های فاضلاب، آلودگی‌های رودخانه کاهش یافته و امکان استفاده مجدد از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز فراهم می‌شود. این امر نه تنها به حفظ منابع آبی کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار کشاورزی و گردشگری در منطقه نیز می‌انجامد.

پروژه فاضلاب شهر ونایی بروجرد با وجود چالش‌های موجود، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت زیست‌محیطی و بهداشتی این منطقه است. با تخصیص اعتبارات کافی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، می‌توان امیدوار بود که این پروژه در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری رسیده و تأثیرات مثبتی بر زندگی ساکنان و گردشگران منطقه داشته باشد.