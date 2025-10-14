باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان امروز عصر در حاشیه بازدید از باغات انار منطقه سیاب کوهدشت، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره انار اظهار کرد: منطقه سیاب کوهدشت یک ظرفیت بزرگ و کم‌نظیر دارد و درآمد عمده مردم این منطقه وابستگی صددرصدی به باغات انار دارد.

وی گفت: تمرکز ۱۲۰۰ هکتار از باغات انار شهرستان در یک منطقه، خود یک فرصت استثنایی برای توسعه اقتصادی و گردشگری کشاورزی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به آمار تولید این محصول استراتژیک اشاره کرد و افزود: در سطح استان حدود ۳۵۰۰ هکتار باغ انار وجود دارد که سالانه حدود ۷۳ تا ۷۵ هزار تن انار تولید می‌کند. از این مقدار، شهرستان کوهدشت با دارا بودن ۱۸۰۰ هکتار باغ انار، سهم عمده‌ای در تولید دارد که حدود ۱۲۰۰ هکتار آن در منطقه سیاب متمرکز شده است.

به گفته صیادی تولید حدود ۳۰ هزار تنی انار از این منطقه، معادل ۴۰ درصد از کل تولید انار استان را تشکیل می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، برگزاری جشنواره‌ها را از جمله وظایف مهم این سازمان برای ادای احترام به زحمات باغداران و فعالین زنجیره تولید عنوان کرد و افزود: هدف ما از برگزاری این جشنواره، در وهله اول پاسداشت زحمات باغداران، کشاورزان و تمام کسانی است که از مرحله تأمین نهال تا تولید و عرضه به بازار و حتی فرآوری محصول تلاش می‌کنند.

صیادی خاطرنشان کرد: در این جشنواره دنبال آن هستیم که دانش و تجربه را با هم تلفیق کنیم. این رویداد، فرصتی است برای اینکه مردم استان لرستان، استان‌های همجوار و مسئولان از نزدیک با این ظرفیت بزرگ آشنا شوند. همچنین، این گردهمایی بستری برای شناسایی و رفع چالش‌های پیش‌روی باغداران است.

جشنواره انار از تارخ ۱تا۵ آبان در منطقه تنگ سیاب شهرستان کوهدشت برگزار خواهد شد.

منبع:روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان