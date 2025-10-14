فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از تشکیل هزار و ٣١ پرونده قبل از اقدام به شکار و صید در نیمه اول سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا رستگار با ارائه گزارش عملکرد یگان حفاظت محیط‌زیست در پیشگیری از جرم در نیمه اول سال، گفت: در نیمه اول سال، هزار و ٣١ پرونده برای متخلفان قبل از وقوع جرم و یا به اصطلاح شروع به شکار و صید توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان‌ها تشکیل و متخلفان به مقامات قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: به لحاظ فراوانی در میان این پرونده‌ها استان‌های مازندران، لرستان و فارس دارای بیشترین تعداد تشکیل پرونده و پیشگیری از وقوع شکار و صید و تلف شدن حیات وحش است.

سردار رستگار با بیان تعریف پیشگیری از وقوع جرم که عبارت از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند قبل از وقوع جرایم محقق شود و هدف پیشگیری از جرم، کاهش آن، محدود کردن و یا جلوگیری از رشد آن است.

وی ادامه داد: در این باره ماموران یگان حفاظت سازمان محیط زیست با آموزش‌هایی که فرا گرفته و در سرلوحه ماموریت‌های خود قرار داده‌اند بطور هوشمندانه‌ای عمل کرده و مانع از کشتار حیات وحش و آسیب به تنوع زیستی و گونه‌های جانوری شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست تصریح کرد: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در مناطق تحت حفاظت موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره محیط زیست گزارش دهند.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست