تماس جعلی به نام دانشگاه تهران با هدف تخلیه اطلاعاتی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- در روزهای اخیر، برخی شهروندان از تماس‌هایی مشکوک با نام دانشگاه تهران خبر داده‌اند که طی آن با طرح سؤالات ساده درباره بحران آب، اقدام به گفت‌وگو با افراد می‌شود.

دانشگاه تهران با رد هرگونه نظرسنجی تلفنی در این زمینه، اعلام کرد که هرگونه نظرسنجی رسمی از سوی این دانشگاه تنها از مجاری معتبر و شفاف انجام می‌شود.

کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که تجربه گروه‌های معاند مانند سازمان منافقین و سرویس‌هایی نظیر موساد نشان می‌دهد آن‌ها از طریق همین تماس‌های ظاهراً بی‌ضرر، اطلاعات حساس را از افراد ناآگاه استخراج می‌کنند.