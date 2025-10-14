باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و دامپروری، بر ضرورت توجه ملی و راهبردی به توسعه متوازن استانها تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای وزارت صمت و مجموعههای اجرایی کشور گفت: «حضرتعالی و همکارانتان از افراد دانا، توانا، متعهد و متخصص هستید که در عرصههای نظری و عملی نقشآفرینی مؤثری دارید. امید است که شما و وزیر محترم صمت در انجام وظایف خطیر خود موفق باشید.»
نماینده ولیفقیه در لرستان افزود: «برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی در طول تاریخ ملت ایران زحمات زیادی کشیده شد تا این نظام با اعتماد مردم و رهبری امام راحل عظیمالشأن پایهگذاری شود. بیش از دو قرن سلطهگران جهانی با ابزار فرهنگی، رسانهای و اقتصادی تلاش کردند ملتهای اسلامی را تحت سیطره خود نگه دارند، اما انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ همه نقشههای آنان را نقش بر آب کرد.»
او خاطرنشان کرد: «نظام جمهوری اسلامی علیرغم فشارها، تحریمها و برخی سوءمدیریتها، خدمات فراوان و شگفتانگیزی را به ملت ایران عرضه کرده است. ما به یاد داریم که در دهههای گذشته بسیاری از مناطق کشور از ابتداییترین امکانات محروم بودند، اما امروز در سایه تلاش نیروهای متعهد و متخصص پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده است.»
امام جمعه خرمآباد در ادامه تأکید کرد: «پیشرفت واقعی زمانی معنا دارد که همراه با ارتقای فرهنگی و دینی باشد. اگر پیشرفت اقتصادی بدون فرهنگ و اخلاق باشد، جامعه از عدالت و انسانیت فاصله میگیرد؛ همانگونه که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته شاهد پیشرفت مادی، اما فقر اخلاقی هستیم.»
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای اساسی جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته، عدم توازن در توسعه استانی بوده، اظهار داشت: «برخی استانها از شدت توسعه صنعتی با مشکلات زیستمحیطی مواجهاند، در حالی که استانهایی مانند لرستان با وجود بارش فراوان و ظرفیتهای طبیعی بالا، همچنان نیازمند صنعت و سرمایهگذاری هستند.»
دکتر شاهرخی ادامه داد: «در استان لرستان سالانه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیمتر بارش داریم و جزو چند استان پر بارش کشور هستیم، اما به دلیل نبود زیرساختهای ذخیره و شبکههای آبیاری، از این نعمت الهی بهدرستی بهرهبرداری نمیشود. این در حالی است که در مناطق کمآب، صنایع آببر احداث شدهاند که موجب بحرانهای جدی در منابع آبی کشور شده است.»
نماینده ولیفقیه در لرستان تأکید کرد: «اگر وزارت صمت با نگاه ملی و عدالتمحور به توزیع سرمایهگذاریها بنگرد، میتواند ضمن ایجاد تعادل اقتصادی، مانع از بروز آسیبهای اجتماعی مانند بیکاری، فقر، مهاجرت و رویآوردن برخی جوانان به مشاغل غیررسمی و قاچاق شود.»
وی در ادامه گفت: «استان لرستان با دارا بودن سه درصد سنگهای تزئینی دنیا و ۲۸ درصد سنگهای تزئینی کشور، ظرفیت بزرگی در حوزه صنایع معدنی دارد، اما به دلیل کمبود ماشینآلات و تسهیلات، ناچار به خامفروشی است. از سوی دیگر، ماشینآلات و حمایتهای صنعتی در برخی استانهای برخوردار، چندین برابر لرستان است.»
دکتر شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ۳۵ هزار میلیارد تومان ثروت راکد صنعتی در استان گفت: «اگر وزارت صمت بتواند این ظرفیتها را با هماهنگی قوای مجریه و قضاییه فعال کند، هزاران فرصت شغلی ایجاد میشود و نرخ بیکاری بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.»
وی شش محور اساسی برای تحول اقتصادی لرستان را برشمرد:
۱. تکمیل سدهای نیمهتمام و احداث سدهای جدید برای ساماندهی منابع آبی استان.
۲. تخصیص بودجههای ملی و متمرکز بهصورت عادلانه.
۳. احیای صنایع و کارگاههای تعطیلشده.
۴. اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور و مسئولان عالی کشور.
۵. تکمیل مراکز فرهنگی و دینی نیمهتمام همچون مصلاها، حوزههای علمیه و خانههای عالم.
۶. ایجاد صنایع جدید بر پایه ظرفیتهای بومی و سرمایهگذاری بخش خصوصی برای کاهش نرخ بیکاری و تورم.
نماینده ولیفقیه در لرستان افزود: «استان لرستان از امنیت پایداری برخوردار است و در طول سالهای انقلاب، همواره در دفاع از نظام جمهوری اسلامی و مرزهای کشور پیشتاز بوده است؛ بنابراین شایسته است در توزیع منابع و حمایتهای ملی نیز در اولویت قرار گیرد.»
وی در پایان ضمن قدردانی از حضور معاون وزارت صمت در لرستان گفت: «استان لرستان با وجود ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، دامداری و انسانی فراوان، نیازمند نگاه ویژه و برنامهریزی هدفمند است. هر اندازه وزارت صمت بتواند صنایع و سرمایهگذاریها را به سمت این استان سوق دهد، زمینه رونق اقتصادی و رفاه مردم فراهم خواهد شد.»
منبع: دفتر امام جمعه خرم آباد