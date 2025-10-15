کارشناسان تغذیه می‌گویند کاهش وزن بیش از آنکه به حذف کامل کربوهیدرات‌ها وابسته باشد، به ایجاد «تعادل انرژی» بستگی دارد. انتخاب هوشمندانه نوع کربوهیدرات و مدیریت کالری دریافتی، کلید اصلی موفقیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه گاردیَن در گزارشی آورده است: بتان کروز (Bethan Crouse) متخصص تغذیه ورزشی از دانشگاه لافبورو در پاسخ به این سؤال که آیا حذف کربوهیدرات‌ها به کاهش وزن کمک می‌کند؟ می‌گوید: این موضوع کمی پیچیده است و نمی‌توان به‌سادگی با بله یا خیر به آن پاسخ داد.

کروز به ورزشکارانی که با آنها کار می‌کند، توصیه نمی‌کند که کربوهیدرات‌ها از جمله نان، غلات، سیب‌زمینی و شیرینی‌ها، را به طور کامل از رژیم غذایی خود حذف کنند. با این حال، تأکید می‌کند: اگر بتوانیم کل دریافت انرژی خود را مدیریت کنیم، کاهش مصرف کربوهیدرات می‌تواند برای کاهش وزن مفید باشد.

کلید کاهش وزن: تعادل انرژی

کروز توضیح می‌دهد که کاهش وزن در نهایت به تعادل انرژی ختم می‌شود: یعنی میزان کالری مصرفی ما از مقدار کالری که می‌سوزانیم کمتر است. روش‌های بسیاری برای دستیابی به این هدف وجود دارد از جمله ورزش بیشتر، غذای کمتر، یا انتخاب غذا‌های کم‌کالری.

به گفته وی، کاهش مصرف برخی کربوهیدرات‌ها تنها یکی از راه‌های ایجاد این نقصان کالری است.

سیری بیشتر با جایگزین‌های دیگر

این موضوع نه به دلیل چاق‌کننده‌بودن ذاتی کربوهیدرات‌ها، بلکه به این دلیل است که سایر درشت‌مغذی‌ها مانند فیبر، پروتئین و چربی معمولاً سیری بیشتری ایجاد می‌کنند. کروز می‌گوید: اگر بخش بیشتر کالری مصرفی خود را به این غذا‌ها اختصاص دهیم، برای مدتی طولانی‌تر احساس سیری خواهیم کرد.

ضرورت کاهش کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده

این موضوع به‌ویژه درباره کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده مانند نان سفید و شیرینی‌ها که به‌سرعت هضم می‌شوند، صدق می‌کند. این مواد می‌توانند به‌عنوان یک میان‌وعده قبل از ورزش مفید باشند، اما به‌عنوان منبع اصلی کربوهیدرات در وعده‌های غذایی، گزینه چندان مفیدی محسوب نمی‌شوند. کروز در عوض، انواع پرفیبر مانند برنج قهوه‌ای و نان سبوس‌دار را برای وعده‌های اصلی توصیه می‌کند؛ زیرا انرژی را به‌آرامی آزاد می‌کنند.

وی می‌افزاید: با خوردن یک وعده غذایی متعادل، پرپروتئین، همراه با سبزیجات و مقداری چربی سالم، حال بهتری خواهید داشت. این روش، در واقع مدیریت هوشمندانه‌تر کالری مصرفی برای دستیابی به نتیجه‌ای بهتر است.

توصیه نهایی: تطبیق مصرف با سطح فعالیت

کروز، مصرف کربوهیدرات بیشتر در روز‌های تمرین را توصیه می‌کند: این کار، خطر بیماری و آسیب را کاهش می‌دهد و به سازگاری بدن با ورزش کمک می‌کند. در روز‌های استراحت یا روز‌های کم‌تحرک‌تر، کاهش مصرف کربوهیدرات می‌تواند به کاهش کل انرژی دریافتی کمک کند، به شرط اینکه همچنان پروتئین برای ترمیم عضلات، به همراه مقادیر فراوان میوه و سبزیجات برای دریافت ویتامین‌ها، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌ها در رژیم غذایی گنجانده شود.

منبع: ایرنا

