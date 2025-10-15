دادستان تهران با اشاره به اعدام سه سارق مسلح سریالی طی صبح امروز گفت: برخورد قوه‌قضاییه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است.

علی صالحی دادستان تهران با اشاره به اعدام سه سارق مسلح سریالی طی صبح امروز گفت: برخورد قوه‌قضاییه با سارقان مسلح و خشن قاطعانه است.

وی افزود: این سارقان با ورود به منازل مردم و ایجاد رعب و وحشت با سلاح گرم، اموال را در حضور خودشان سرقت می‌کردند.

صالحی گفت: محکومان این پرونده متهم به مشارکت در ١٩ فقره محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم بر روی شهروندان، مشارکت در سرقت اموال به صورت سریالی و با اسلحه، مشارکت در حمل سلاح گرم، استفاده و جعل پلاک نظامی بودند که حکم اعدامشان صبح امروز به اجرا درآمد.

