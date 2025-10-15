کریستیانو رونالدو با دو گلی که در دیدار برابر مجارستان به ثمر رساند، توانست رکورد تازه دیگری را به ثبت برساند. این رکوردشکنی با واکنش جیانی اینفانتینو همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال پرتغال در یکی از بازی‌های حساس هفته هشتم دور انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا به مصاف مجارستان رفت. هر چند کریستیانو رونالدو در این بازی درخشید و توانست دو گل به ثمر برساند ولی در نهایت پرتغال متوقف شد که این ناراحتی او را بعد از بازی به دنبال داشت؛ چرا که پرتغال در صورت پیروزی جواز حضور در جام جهانی را به دست می‌آورد.

رونالدو با دو گلی که در این بازی به ثمر رساند توانست دست به تاریخ‌سازی بزند و رکورد جدید دیگری را به نام خودش به ثبت برساند. دو گلی که CR۷ در این بازی زد شمار گل‌هایش در انتخابی جام جهانی را به عدد ۴۱ رساند که بهترین آمار در تاریخ فوتبال جهان است. او تا قبل از این بازی همراه با کارلوس روییز گواتمالایی با ۳۹ گل زده بهترین گلزنان انتخابی جام جهانی بودند که رونالدو در این بازی توانست رکوردش را بهبود ببخشد و روییز را پشت سر بگذارد.

لیونل مسی با ۳۷ و علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، با ۳۵ گل زده به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم بهترین گلزنان تاریخ انتخابی جام جهانی قرار دارند.

تاریخ‌سازی کریستیانو رونالدو واکنش جیانی اینفانتینو را هم به دنبال داشت. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در پیامی خطاب به رونالدو نوشت: کریستیانو رسیدن به رکورد ۴۱ گل در انتخابی جام جهانی را به تو تبریک می‌گویم. تو بهترین گلزن تاریخ انتخابی جام جهانی شده‌ای. یک رکورد شگفت‌انگیز دیگر از یک بازیکن واقعا شگفت‌انگیز!

برچسب ها: کریستیانو رونالدو ، انتخابی جام جهانی ، جام جهانی ، تیم ملی فوتبال پرتغال ، تیم ملی فوتبال مجارستان
