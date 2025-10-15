معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: در حال حاضر درصدد هستیم که از طریق جمهوری آذربایجان به شبکه برق روسیه متصل شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد الهداد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از برگزاری نشست سهجانبه ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در باکو با حضور معاونین وزرای سه کشور و مدیرعامل توانیر ایران خبر داد.
الهداد در ادامه به پروژه ایر اشاره کرد و گفت: این پروژه به اتصال سه کشور، جمهوری آذربایجان، ایران و همچنین روسیه مربوط میشود یکی از اهداف این پروژه، اتصال ایران به شبکه برق روسیه از طریق آذربایجان است.
او افزود: مطالعات اولیه این پروژه انجام شده است و در حال حاضر درصدد هستیم که از طریق جمهوری آذربایجان به شبکه برق روسیه متصل شویم به تازگی مذاکراتی انجام، تصمیم گرفته شد که موضوعات مرتبط با این پروژه را پیگیری کنیم.