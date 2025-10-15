معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: در حال حاضر درصدد هستیم که از طریق جمهوری آذربایجان به شبکه برق روسیه متصل شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از برگزاری نشست سه‌جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در باکو با حضور معاونین وزرای سه کشور و مدیرعامل توانیر ایران خبر داد.

اله‌داد در ادامه به پروژه ایر اشاره کرد و گفت: این پروژه به اتصال سه کشور، جمهوری آذربایجان، ایران و همچنین روسیه مربوط می‌شود یکی از اهداف این پروژه، اتصال ایران به شبکه برق روسیه از طریق آذربایجان است.

او افزود: مطالعات اولیه این پروژه انجام شده است و در حال حاضر درصدد هستیم که از طریق جمهوری آذربایجان به شبکه برق روسیه متصل شویم به تازگی مذاکراتی انجام، تصمیم گرفته شد که موضوعات مرتبط با این پروژه را پیگیری کنیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آذربایجان قابل اعتماد نیست. اشتباه دیگری انجام ندهید
۰
۰
Finland
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
شما اول بیا توضیح بده رو چه حسابی هزینه سوخت نیروگاه رو روی قبض برق مردم میکشید . دیگه پول عیدی کارمندام بزنید رو قبض
۱
۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چرا هر کاری می کنید از طریق آذربایجان !!!! ??????
۰
۶
