باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی یک دائرةالمعارف مفید برای کودکان + فیلم

کارشناس کتاب کودک در مورد معرفی یک دائرةالمعارف مفید برای کودکان نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصوره مصطفی زاده، کارشناس کتاب کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص معرفی یک دائرةالمعارف مفید برای کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

 
مطالب مرتبط

دیدار کودکان با ژوبرت، حقگو، ملکی و غریب‌پور

معرفی یک دائرةالمعارف مفید برای کودکان + فیلم
young journalists club

علاقه به یار مهربان؛ معجزه ای که والدین از آن غافلند

معرفی یک دائرةالمعارف مفید برای کودکان + فیلم
young journalists club

عرضه‌ی 33 هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصویر شهید سنوار بر فراز ورزشگاه الجزایر + فیلم
۷۵۴

تصویر شهید سنوار بر فراز ورزشگاه الجزایر + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
بهانه‌جویی برای حمله؛ برنامه اسرائیل برای از سرگیری بمباران غزه! + فیلم
۶۷۱

بهانه‌جویی برای حمله؛ برنامه اسرائیل برای از سرگیری بمباران غزه! + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
دلیل نبود علی داوودی در تیم ملی وزنه برداری
۵۸۵

دلیل نبود علی داوودی در تیم ملی وزنه برداری

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
۱۶۰۰ سال زندان از دوش اسیران فلسطینی برداشته شد + فیلم
۵۴۳

۱۶۰۰ سال زندان از دوش اسیران فلسطینی برداشته شد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
افکار عمومی آمریکایی‌ها در دست یهودی‌ها + فیلم
۵۳۷

افکار عمومی آمریکایی‌ها در دست یهودی‌ها + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.