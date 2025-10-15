مدیرکل ورزش وجوانان گیلان از برگزاری بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی در هفته تربیت بدنی و ورزش خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - جهانبخش آرمان در جمع خبرنگاران با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش به همکاران وزارت ورزش و جامعه ورزش و جوانان گفت: باتلاش های کارکنان خدوم اداره کل در ستاد و شهرستانها و همچنین هیات های ورزشی و سازمان های مردم نهاددمعاونت جوانان ،به مناسبت این هفته ،بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در تمامی شهرهای گیلان برگزار می شود.

مدیرکل ورزش وجوانان گیلان گفت: میزبانی از ۳ مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در رشته های اسکیت و موی تای دختران و کشتی ساحلی در استان گیلان و اعزام ۷۱تیم در قالب کاروان قهرمانان دیارمیرزا کوچک جنگلی به سراسرکشور از مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته است.

وی افزود: برگزاری مسابقات بین المللی رولر اسکی در گیلان، جشن بزرگ روز پارا المپیک و تجلیل از قهرمانان پاراالمپیکی و آسیایی گیلان و همایش ها و جشنواره های همگانی و روستایی و عشایری از دیگر برنامه هفته تربیت بدنی و ورزش در گیلان است.

آرمان با اشاره برنامه های فرهنگی و حوزه معاونت جوانان نیز گفت ؛ غبار روبی مزار شهدا توسط جامعه ورزش،حضور قهرمانان ورزشی و کارکنان ورزش در نماز عبادی سیاسی جمعه، کاشت ۳۸۰ نهال درختان هیرکانی به نام ۳۸۰شهید ورزشکار بامشارکت اداره کل محیط زیست و برگزاری دوره های آموزشی رایگان پیش از ازدواج و خانواده نیز این هفته در تمامی شهرستانها انجام می شود.

۲۶ مهرماه تا ۲ آبان هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است.