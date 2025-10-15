مدیرکل ورزش وجوانان گیلان از برگزاری بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی در هفته تربیت بدنی و ورزش خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی -  جهانبخش آرمان در جمع خبرنگاران  با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش به همکاران وزارت ورزش و جامعه ورزش و جوانان گفت: باتلاش های کارکنان خدوم اداره کل در ستاد و شهرستانها و همچنین هیات های ورزشی و سازمان های مردم نهاددمعاونت جوانان ،به مناسبت این هفته ،بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در تمامی شهرهای گیلان برگزار می شود.

مدیرکل ورزش وجوانان گیلان گفت: میزبانی از ۳ مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در رشته های اسکیت و موی تای دختران و کشتی ساحلی در استان گیلان و اعزام ۷۱تیم در قالب کاروان قهرمانان دیارمیرزا کوچک جنگلی به سراسرکشور از مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته است.

وی افزود:  برگزاری مسابقات بین المللی رولر اسکی در گیلان، جشن بزرگ روز پارا المپیک و تجلیل از قهرمانان پاراالمپیکی و آسیایی گیلان و همایش ها و جشنواره های همگانی و روستایی و عشایری از دیگر برنامه هفته تربیت بدنی و ورزش در گیلان است.

آرمان با اشاره برنامه های فرهنگی و حوزه معاونت جوانان نیز گفت ؛ غبار روبی مزار شهدا توسط جامعه ورزش،حضور قهرمانان ورزشی و کارکنان ورزش در نماز عبادی سیاسی جمعه، کاشت ۳۸۰ نهال درختان هیرکانی به نام ۳۸۰شهید ورزشکار بامشارکت اداره کل محیط زیست و برگزاری دوره های آموزشی رایگان پیش از ازدواج و خانواده نیز این هفته در تمامی شهرستانها انجام می شود.

۲۶ مهرماه تا ۲ آبان هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است. 

برچسب ها: ورزش ، کاشت نهال
خبرهای مرتبط
آغاز کاشت 5 هزار اصله نهال در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
منطقه ۴ شهرداری کرج گلباران شد
شیراز؛
کاشت 35 هزار نهال در لارستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در فومن
احداث کلینیک تخصصی خدمات رایگان به بیماران سرطانی در رشت
اجرای بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی درگیلان/ کاشت ۳۸۰ نهال به نام شهدای ورزشکار
تولید ۴۸ هزار تن شلتوک از پرورش راتون در گیلان
آخرین اخبار
تولید ۴۸ هزار تن شلتوک از پرورش راتون در گیلان
اجرای بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی درگیلان/ کاشت ۳۸۰ نهال به نام شهدای ورزشکار
جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در فومن
احداث کلینیک تخصصی خدمات رایگان به بیماران سرطانی در رشت
نوجوان ماسالی به آرزوی خود رسید
شهدای سلامت وارثان فرهنگ ایثار و خدمت
برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه ای ابوذر در گیلان