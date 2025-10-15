باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مسأله دفع زبالههای عفونی بیمارستانها در بروجرد، علاوه بر تهدید سلامت عمومی، نشاندهنده ضعف در مدیریت پسماندهای پزشکی و بهداشت محیط در این شهرستان است.
در بروجرد، روزانه حدود ۲ تن زباله عفونی در بیمارستانها، مطبها، آزمایشگاهها و مراکز درمانی تولید میشود. این زبالهها بهمنظور بیخطرسازی به بیمارستان آیتالله بروجردی منتقل میشوند تا با استفاده از دستگاه اتوکلاو، فرآیند بیخطرسازی انجام شود.
با وجود این، بسیاری از مطبها و مراکز درمانی به دستگاههای اتوکلاو مجهز نیستند و به همین دلیل زبالههای عفونی خود را به بیمارستانها منتقل میکنند. این امر علاوه بر افزایش حجم پسماندها، فشار مضاعفی بر منابع بیمارستانها وارد میکند.
تذکر عباس گودرزی نماینده مردم شریف شهرستان بروجرد به وزیر بهداشت در خصوص عملکرد ضعیف دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دپوی زبالههای عفونی در بیمارستانهای بروجرد شرایط غیرقابل تحملی برای پرسنل و بیماران به وجود آورده است..
دانشگاه علوم پزشکی لرستان حتی توان پاکسازی بیمارستانهای بروجرد را هم ندارد و این به معنای رهاسازی کامل بهداشت و درمان در شهرستان بروجرد است...
چگونه است که در مرکز استان بهای خدمات جمع آوری پسماند بیمارستانهای دولتی توسط دانشگاه علوم پزشکی به روز به شهرداری پرداخت میشود ولی در بروجرد بیش از ۹ ماه است بهای خدمات پرداخت نمیشود و هزینههای آن بجای تامین از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی باید از جیب دیگران تامین گردد...
رئیس دانشگاهی که نتواند دیوار ساده یک درمانگاه را احداث کند، قادر نباشد هزینه انتقال زبالههای بیمارستانها را تامین نماید، توان تجهیز مرکز خیرساز اعصاب و روان را نداشته باشد و علیرغم بازدید میدانی و وعده داده شده فاقد اراده لازم برای تکمیل ساختمان نیمه تمام بیمارستان امام باشد بهتر است استعفاء نموده و دانشگاه را به فردی توانا و دارای انگیزه واگذار نماید.
شایسته است وزیر محترم بهداشت فکری به حال بی عملی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بکند و هرچه سریعتر جهت حفظ سلامت مردم بروجرد به این نابسامانیها خاتمه دهد.
وقتی سلامت بیماران و کادر درمان زیر سایه بحران قرار میگیرد
با وجود برگزاری جلسات متعدد و تصویب مصوبات برای تفکیک و امحاء اصولی پسماندهای پزشکی، این مصوبات بهطور کامل در بروجرد اجرایی نشدهاند. این امر نشاندهنده ضعف در نظارت و اجرای قوانین مرتبط با مدیریت پسماندهای پزشکی است.
عدم مدیریت صحیح پسماندهای عفونی میتواند منجر به انتشار بیماریهای عفونی نظیر ایدز و هپاتیت شود. علاوه بر این، اختلاط زبالههای عادی با زبالههای عفونی، خطراتی برای سلامت شهروندان به همراه دارد
برای حل این مشکل، ضروری است که تمامی مراکز درمانی و مطبها به دستگاههای اتوکلاو مجهز شوند و فرآیند بیخطرسازی پسماندها در محل تولید انجام گیرد. علاوه بر این، نظارتهای محیطزیستی باید تقویت شده و از ظرفیتهای بخش خصوصی برای مدیریت پسماندهای پزشکی استفاده شود.
در نهایت، حل این معضل نیازمند همکاری مؤثر بین مسئولان بهداشت، محیطزیست، نظام پزشکی و شهرداری است تا سلامت عمومی شهروندان بروجرد تأمین شود.