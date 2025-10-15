براساس سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۹ شهر خوزستان ناسالم گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای اندیمشک ۱۵۷، شوشتر ۱۵۲ و کارون ۱۷۹ میکروگرم برمتر مکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای همه گروه های سنی است.

همچنین این شاخص در شهرهای آغاجری ۱۱۳، اهواز ۱۴۷، بهبهان ۱۴۲، خرمشهر ۱۴۷، درفول ۱۰۵ و ماهشهر ۱۱۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، دشت آزادگان، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور