باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ رسول جلیلیان گفت: در روزهای اخیر پیامک‌هایی با عنوان «سلب امتیاز یا قطع فوری برق» برای برخی کاربران ارسال شده که جعلی است و هدف آن دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بانکی شهروندان است.

وی افزود: کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک‌های جعلی و فریبنده، کاربران را به کلیک روی لینک ارسالی ترغیب کرده و سپس آنان را به درگاه‌های بانکی جعلی هدایت می‌کنند تا اطلاعات کارت بانکی را سرقت کنند.

رییس پلیس فتا البرز خاطرنشان کرد: این لینک‌ها آلوده بدافزار بوده و ورود به آن‌ها می‌تواند منجر به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شود

جلیلیان با تأکید بر اینکه پیامک‌های رسمی تنها از سرشماره‌های معتبر سازمانی ارسال می‌شوند، گفت: کاربران باید از باز کردن لینک‌هایی که از طریق شماره‌های شخصی یا ناشناس ارسال می‌شود خودداری کنند.

وی با معرفی سایت رسمی پلیس فتا به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی آخرین تهدیدات و هشدارهای سایبری افزود: خانواده‌ها و عموم مردم می‌توانند با مطالعه توصیه‌های این سایت، آگاهی خود را در زمینه پیشگیری از جرایم اینترنتی افزایش دهند.

رییس پلیس فتا البرز از کاربران خواست در صورت مشاهده یا دریافت پیامک‌های مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.

منبع پلیس البرز