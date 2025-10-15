باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - الیگودرزبه دلیل برخورداری از ذخایر غنی معدنی و موقعیت جغرافیایی ویژه، همواره توجه سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی را به خود جلب کرده است.

الیگودرز در بخش شرقی استان لرستان قرار دارد و از نظر جغرافیایی با استان‌های خوزستان و اصفهان هم‌مرز است. ارتفاعات این شهرستان، کوهستانی و پرشیب بوده و با وجود رودخانه‌ها و چشمه‌های طبیعی، محیطی مناسب برای فعالیت‌های معدنی و استخراج سنگ فراهم کرده است. این منطقه دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است که شرایط زیست محیطی آن برای سکونت و فعالیت‌های صنعتی نسبتاً مساعد است.

الیگودرز یکی از قطب‌های مهم سنگ و معادن کشور

اداوی فرماندار الیگودرز با تأکید بر ظرفیت‌های بالای صنایع معدنی شهرستان اظهار داشت: «الیگودرز یکی از قطب‌های مهم سنگ و معادن کشور است و حضور در چنین نمایشگاه‌هایی زمینه تعامل، تبادل تجربه و توسعه بازار محصولات معدنی را فراهم می‌کند.»

فرماندار ویژه الیگودرز همچنین با اشاره به ضرورت احداث نمایشگاه دائمی سنگ در شهرستان گفت: این طرح یکی از مطالبات اساسی فعالان حوزه معدن می‌باشد که با پیگیری‌های دکتر گودرزی، نماینده محترم مردم شریف الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، ۵۰ هکتار زمین برای اجرای آن تخصیص یافته است.»

فرصتی که الیگودرز به سرمایه‌گذاران می‌دهد؛ جواهری پنهان در دل ایران

الیگودرز به عنوان یکی از مناطق غنی از نظر ذخایر معدنی شناخته می‌شود. معادن این شهرستان شامل سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌های تزئینی، و مواد معدنی صنعتی است. از مهم‌ترین معادن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

سنگ مرمر، تراورتن و مرمریت در الیگودرز با کیفیت بالا استخراج می‌شود و بسیاری از پروژه‌های ساختمانی داخلی و خارجی از این معادن تامین می‌شوند. این سنگ‌ها به دلیل مقاومت، زیبایی و رنگ‌بندی متنوع، محبوبیت زیادی در بازار‌های داخلی و صادراتی دارند.

الیگودرز دارای ذخایر غنی سنگ آهن، کرومیت و دیگر مواد معدنی است که زمینه‌ساز توسعه صنایع فولاد و ریخته‌گری در منطقه و استان‌های همجوار است.این معادن، علاوه بر ایجاد اشتغال، باعث رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی شده‌اند.

استخراج ماسه، شن و سنگ‌های خردشونده از دیگر فعالیت‌های معدنی در این شهرستان است که نیاز بازار داخلی را به مصالح ساختمانی تأمین می‌کند و به توسعه ساخت‌وساز کمک می‌کند.

صنایع معدنی در الیگودرز نقش مهمی در اقتصاد محلی و منطقه‌ای دارند. فعالیت‌های معدنی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در معادن، باعث رونق صنایع جانبی مانند حمل و نقل، ماشین‌آلات معدنی، فرآوری سنگ و صادرات شده است. همچنین، توسعه معادن در این منطقه می‌تواند موجب افزایش درآمد‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شود.

با این حال، این منطقه فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی فراهم کرده است و با برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی معدنی کشور تبدیل شود.