مرکز مبادله ارز و طلا اعلام کرد: سامانه ارز خدماتی این مرکز از اول آبان به‌صورت کامل راه‌اندازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ارز و طلا اعلام کرد: سامانه ارز خدماتی این مرکز از اول آبان به‌صورت کامل راه‌اندازی می‌شود. بر این اساس، تأمین ارز خدماتی کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی منحصراً از طریق این سامانه و در بستر گذرگاه خدمات دولت انجام خواهد شد و روش‌های حضوری و دسترسی مستقیم به سامانه ناخدا متوقف می‌شود.

سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای آبان ماه سال جاری به صورت کامل راه‌اندازی می‌شود و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف باید پیش از آبان ماه برای تأمین نیازهای ارز خدماتی خود نسبت به فراهم کردن زیرساخت‌های اتصال سامانه داخلی خود به این سامانه اقدام کنند.

بر این اساس بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به همراه دستورالعمل تأمین و تخصیص ارز خدماتی منضم به آخرین اصلاحات انجام شده نیز ابلاغ شد. 

پیرو بخشنامه‌ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳ درخصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از اول آبان ماه ۱۴۰۴ به‌طور کامل عملیاتی می‌شود. 

در این راستا، مفاد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» با محوریت فروش ارز از طریق سامانه فوق‌الذکر و همچنین آخرین نسخه از «دستورالعمل تخصیص و تأمین ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (پیوست) تدوین و ابلاغ شد.

گفتنی است؛ از تاریخ اول آبان ۱۴۰۴، فرآیند تأمین ارز خدماتی صرفاً از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت می‌گیرد.

همچنین اتصال سامانه داخلی دستگاه های اجرایی به سامانه ارز خدماتی در بستر گذرگاه خدمات دولت در چارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود و از ابتدای آبان ماه و شروع به کار سامانه ارز خدماتی، رویه حضوری تخصیص ارز خدماتی از طریق تالار ارز به صورت کامل متوقف می‌شود و دسترسی دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم به سامانه ناخدا متصل هستند نیز سلب می شود. 

