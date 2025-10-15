باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی - مظاهر خیرخواهان در دیدار با فرماندار سمنان، بر اهمیت آموزشهای مهارتی و ارتباط نزدیک دانشگاهها با صنعت، گفت: رویکرد اصلی دانشگاه ملی مهارت، ایجاد ارتباط مستقیم با صنعت و مهارتآموزی به دانشجویان است که این امر باعث تسهیل ورود فارغالتحصیلان به بازار کار و تطابق آموزشها با نیازهای واقعی صنعت میشود.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاه بلافاصله پس از پایان تحصیلات وارد بازار کار میشوند که نشاندهنده موفقیت برنامههای آموزشی و تطابق آن با نیازهای صنایع است.
خیرخواهان همچنین به روشهای آموزشی عملی دانشگاه اشاره کرد و گفت: تمرکز اصلی این دانشگاه بر آموزشهای عملی در کارگاهها و آزمایشگاهها است تا دانشجویان در محیطهای واقعی مهارتهای خود را ارتقا دهند و آمادگی کامل برای ورود به صنعت داشته باشند.
وی به اهمیت آموزشهای مهارتی در برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: کشور به نیروی انسانی ماهر نیاز دارد و دانشگاه ملی مهارت استان سمنان آمادگی دارد نقش موثری در تربیت نیروی کار متخصص برای صنایع ایفا کند.
مهدی صمیمیان نیز به ظرفیتهای بالای شهرستان در حوزه آموزش مهارتی اشاره کرد و از هرگونه همکاری با دانشگاه استقبال نمود.
فرماندار سمنان همچنین خبر داد که چندین هنرستان جدید در سال تحصیلی جاری افتتاح شده است که به عنوان مراکز تخصصی آموزش مهارتی به توسعه نیروی انسانی متخصص کمک خواهند کرد.
صمیمیان بر نقش کلیدی آموزشهای مهارتی در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: «فرمانداری شهرستان سمنان آمادگی کامل برای همکاری با دانشگاه ملی مهارت استان در جهت حل مشکلات و ارتقاء سطح آموزشهای مهارتی را دارد.