باشگاه خبرنگاران جوان - کشتار ۱۷ اکتبر یکی از تاریک‌ترین رخداد‌های تاریخ معاصر فرانسه است؛ زمانی که ده‌ها هزار الجزایری ساکن پاریس در اعتراض به استعمار فرانسه تظاهرات کردند و پلیس ملی این کشور با خشونتی شدید آن را سرکوب کرد. در نتیجه این سرکوب، ده‌ها نفر کشته، صد‌ها تن ناپدید و هزاران نفر بازداشت شدند.

ژاک پانیجل، نویسنده و فیلم‌ساز فرانسوی، در همان سال به‌صورت مخفیانه ساخت مستندی با عنوان «اکتبر در پاریس» را آغاز کرد. این فیلم با استفاده از روایت دست اول از شهادت‌های بازماندگان، تصاویر آرشیوی و بازسازی رویدادها، یکی از نخستین تلاش‌ها برای ثبت و بازگویی این «جنایت دولتی» به شمار می‌آید. این مستند سال‌ها در فرانسه توقیف بود و اجازه اکران عمومی ومحدود آن پنجاه سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۱ داده شد.

مستند «اکتبر در پاریس» با دوبله واحد دوبلاژ سیما برای اولین بار، پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۹:۴۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.