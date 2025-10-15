باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - موتورولا اج ۷۰ دارای بدنه ساخته شده از بهترین مواد است و طبق استانداردهای IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و طبق استانداردهای MIL-STD-۸۱۰H در برابر ضربه مقاوم است. ابعاد آن (۱۵۹.۹ در ۷۴.۳ در ۶) میلیمتر و وزن آن ۱۵۹ گرم است.
صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷ اینچی P-OLED با وضوح (۱۲۲۰ در ۲۷۱۲) پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم تقریبی ۴۴۶ پیکسل در اینچ و روشنایی تا ۴۵۰۰ نیت در اینچ است. این صفحه نمایش توسط Corning Gorilla Glass ۷i بسیار بادوام محافظت میشود.
این گوشی با اندروید ۱۶ (قابل ارتقا) اجرا میشود، از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۷ نسل ۴، پردازنده گرافیکی آدرنو ۷۲۲، ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد.
دوربین اصلی آن یک دوربین دوگانه (۵۰+۵۰) مگاپیکسلی با لنز فوق عریض است، در حالی که دوربین جلو یک دوربین ۵۰ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیوی ۴ K است.
این دستگاه همچنین دارای بلندگوهای دالبی اتموس، پورت USB Type-C ۲.۰، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، NFC و باتری ۴۸۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژر سریع ۶۸ واتی و شارژر بیسیم ۱۵ واتی است.
منبع: gsmarena