موتورولا مشخصات گوشی جدید خود را که به زودی برای رقابت با بهترین گوشی‌های هوشمند موجود عرضه خواهد شد، فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - موتورولا اج ۷۰ دارای بدنه ساخته شده از بهترین مواد است و طبق استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و طبق استاندارد‌های MIL-STD-۸۱۰H در برابر ضربه مقاوم است. ابعاد آن (۱۵۹.۹ در ۷۴.۳ در ۶) میلی‌متر و وزن آن ۱۵۹ گرم است.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷ اینچی P-OLED با وضوح (۱۲۲۰ در ۲۷۱۲) پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم تقریبی ۴۴۶ پیکسل در اینچ و روشنایی تا ۴۵۰۰ نیت در اینچ است. این صفحه نمایش توسط Corning Gorilla Glass ۷i بسیار بادوام محافظت می‌شود.

این گوشی با اندروید ۱۶ (قابل ارتقا) اجرا می‌شود، از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۷ نسل ۴، پردازنده گرافیکی آدرنو ۷۲۲، ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن یک دوربین دوگانه (۵۰+۵۰) مگاپیکسلی با لنز فوق عریض است، در حالی که دوربین جلو یک دوربین ۵۰ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیوی ۴ K است.

این دستگاه همچنین دارای بلندگو‌های دالبی اتموس، پورت USB Type-C ۲.۰، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، NFC و باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۶۸ واتی و شارژر بی‌سیم ۱۵ واتی است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: موتورالا ، گوشی جدید ، تلفن همراه
خبرهای مرتبط
گوشی Oppo K9 5G با تراشه 768G معرفی شد
گوشی های Honor 50 و 50 Pro گواهی 3C را دریافت کردند
Lenovo Legion 2 Pro با باتری ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت عرضه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ابتلای ۱۰ میلیون نفر به آسم و انسداد ریوی/ بیماری‌های تنفسی چهارمین علت مرگ
افتتاح بیش از ۲ هزار پروژه آموزشی/ معلمان خرید خدمات رسمی می‌شوند
آغاز ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری ۱۴۰۵ از ۴ آبان
دعوت وزیر بهداشت عربستان سعودی از ایران برای حضور در نمایشگاه جهانی سلامت
آخرین اخبار
دعوت وزیر بهداشت عربستان سعودی از ایران برای حضور در نمایشگاه جهانی سلامت
ابتلای ۱۰ میلیون نفر به آسم و انسداد ریوی/ بیماری‌های تنفسی چهارمین علت مرگ
آغاز ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری ۱۴۰۵ از ۴ آبان
افتتاح بیش از ۲ هزار پروژه آموزشی/ معلمان خرید خدمات رسمی می‌شوند
پاسخ به نیاز بازار با تکنولوژی بومی؛ گامی به‌سوی خودروی هوشمند ایرانی
طراحی و ساخت سکویی برای صادرات کالای ایرانی به بازار جهانی
تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ تا پایان امسال
بررسی اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در مجلس
برگزاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
«سیاره Y» جهانی پنهان در منظومه شمسی!
اینستاگرام سانسور محتوای نوجوانان را تشدید می‌کند
رژیم غذایی که سلامت مغز را ارتقا می‌دهد
هشدار کارشناسان در مورد پاسخ‌های مضر  نسخه جدید ChatGPT
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
موتورولا از یکی از بهترین گوشی‌های خود رونمایی کرد
بیست‌وششمین پرسش مهر رئیس‌جمهور ابلاغ شد
صرفه‌جویی میلیاردی در مصرف انرژی صنایع با رسوب‌زدایی شیمیایی
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود