به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -سردار اباذر سالاری، در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان هرمزگان ضمن گرامی‌داشت یاد ۱۵۰۰ شهید هرمزگان و شهیدان مدافع حرم افزود: این نظام بر پایه خون شهدا و ولایتی بنا شده که ریشه در رسالت انبیاء دارد. ایران امروز تنها یک کشور نیست؛ "حرم ولایت" و نقطه اتصال قلب ملت‌های آزاد جهان به حقیقت الهی است.

فرمانده سپاه هرمزگان تأکید کرد: امام خمینی(ره) اگر تقدیر الهی بر ختم نبوت نبود، از پیامبران الهی محسوب می‌شد؛ و امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) امروز همان رسالت انبیاء را در عصر حاضر احیا کرده است. ولایت، ستون خیمه این انقلاب است و امام زمان(عج) خود حافظ این ولایت است.

او با اشاره به ناکامی دشمنان در جنگ‌ها و تحریم‌ها گفت:

با وجود همه توطئه‌ها، آمریکا و رژیم صهیونیستی با کمتر از سی درصد ظرفیت دفاعی ملت ایران مواجه‌اند و امروز خودشان به التماس افتاده‌اند. این نشانه تحقق وعده الهی است که فرمود "وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ..."، آینده از آنِ این ملت است.

سردار سالاری در ادامه، تربیت نسل جدید را وظیفه اصلی نهادهای دانشگاهی دانست بیان کرد: اگر امام خمینی(ره) موفق شد هسته‌های مقاومت را در دل مردم بیدار کند، امروز وظیفه بسیج دانشجویی است که ایمان و تفکر انقلابی را در نسل جدید بازتولید کند. هر دانشجو باید بداند که ایران حرم ولایت است و او مدافع این حرم است.

وی همچنین با یاد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم توانست از فردی بی‌اعتقاد، شهیدی عاشق بسازد؛ این یعنی قدرت جذب انقلاب از منطق، صبر و رفتار پدرانه است، نه از الزام و خشم.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) تصریح کرد: اگر مدیری در کشور کاری را انجام نمی‌دهد، مشکل از نبود پول نیست بلکه از نبود اراده است. وقتی اراده الهی باشد، تمام کارهای بزرگ با دست خالی انجام می‌شود. این همان راز پیشرفت ملت ایران است.



در پایان سردار سالاری گفت: راه شهدا ادامه دارد، انقلاب زنده است و ملت ایران با ایمان راسخ، به قله‌های الهی خواهد رسید. این وعده خداست و خداوند اراده کرده است که این ملت را به عالی‌ترین درجات برساند.