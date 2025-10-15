به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -عارف رئوفی، در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان هرمزگان که با حضور سردار اباذر سالاری، فرمانده سپاه امام سجاد(ع) و دکتر صادق ستاری‌فرد، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش، گفت: دانشگاه‌های امروز باید از نگاه صرفاً اومانیستی فاصله بگیرند و مفهوم انسان‌محوری را در چارچوب اندیشه توحیدی بازتعریف کنند؛ جایی که انسان، بر مدار ایمان و ارزش‌های الهی تربیت می‌شود، نه بر محور منفعت مادی.



وی با گرامی‌داشت یاد **مدافعان خلیج فارس** و خوشامدگویی به میهمانان نشست افزود: ماموریت بسیج دانشجویی، تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی است؛ نیرویی که هوشمندانه و فعال بتواند در میدان‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند. این مسیر، نقشه راه جنبش دانشجویی در گام دوم انقلاب است.

فرمانده بسیج دانشجویی هرمزگان با تشریح روند تحول دانشگاه‌ها در جهان اظهار کرد:

دانشگاه‌ها پس از عبور از نسل‌های آموزش‌محور، پژوهش‌محور و کارآفرین، اکنون وارد مرحله‌ای شده‌اند که مسئولیت اجتماعی و رشد انسانی در کانون توجه آن‌هاست. نسل پنجم دانشگاه، بر تربیت انسان مسئول، مؤمن و کارآمد تمرکز دارد.

وی تأکید کرد: تفاوت نگاه غربی و اسلامی در همین نقطه است؛ غرب، انسان را محور لذت‌طلبی و سود می‌بیند، اما در نگاه توحیدی، انسان خلیفه خداوند و سرچشمه تحول جامعه است. بسیج دانشجویی باید این گفتمان را در فضای علمی کشور نهادینه کند.

رئوفی هدف از نشست دو روزه مسئولان بسیج دانشجویی استان را بازنگری مأموریت‌ها و هماهنگی با تحولات جدید جامعه دانست و گفت: در این برنامه، نقش تشکل‌های دانشجویی، پیوند دانشگاه با آموزش و پرورش، و مسئولیت‌های اجتماعی دانشجویان برای سال تحصیلی جدید بررسی شد. جنبش دانشجویی باید به بازوی علمی، فرهنگی و تربیتی مدارس تبدیل شود.

او در ادامه به هم‌افزایی میان بخش‌های علمی و تربیتی اشاره کرد و افزود: حضور مشترک سردار سالاری و دکتر ستاری‌فرد در این نشست، نمادی از پیوند علم، ایمان و عمل است؛ پیوندی که می‌تواند مسیر آینده دانشگاه‌های هرمزگان را به سمت تحول معنوی و علمی هدایت کند.



رئوفی در پایان خاطرنشان کرد: حرکت جنبش دانشجویی در گام دوم انقلاب، باید بر مدار عقلانیت، ایمان و مسئولیت اجتماعی شکل گیرد؛ این همان مسیری است که امامین انقلاب برای تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی ترسیم کرده‌اند.