نائب رییس کمسیون صنایع و‌معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در پی ناترازی موجود در بخش انرژی و تولیدات کشور، رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سفری به شهر‌های صنعتی، از برنامه‌ریزی‌های جدید برای بهبود وضعیت صنایع و تأمین پایدار انرژی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -فرهاد طهماسی نائب رئیس کمیسیون در ادامه با بیان این موضوع که بر اساس این برنامه‌ها، تولید ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی برای سال جاری هدف‌گذاری شده و امید می‌رود در سال‌های آینده نیز سایر استان‌ها از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی همچنین  بر ضرورت حمایت مالی از طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و  خواستار همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، نظام بانکی و مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی مجزا شد و مشکل اصلی را در تأمین ارز واحد‌های صنعتی دانست، همچنین بر لزوم ایجاد زنجیره تأمین ارزی پایدار در کشور تأکید شد.

وی در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هدف تحقق سند توسعه صنعتی کشور، برنامه‌هایی را برای تقویت صنایع و رفع نیاز‌های ارزی آنها در دستور کار قرار داده است.

 در پایان، تکمیل زنجیره تأمین ارز کشور و تقویت صنایع ارزآور به عنوان دو محور کلیدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

همچنین رضا انصاری معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این بازدید در پی مطالبات مطرح‌شده از سوی باقری نماینده مردم شهرستان بناب و دغدغه‌های ایشان در حوزه صنعت شهرستان بناب صورت گرفت.

وی در ادامه گفت: مقرر شده است مسائل و مشکلات مطرح‌شده در این سفر، در جلسات کمیسیون صنایع و معادن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز استان جمع‌بندی و بررسی شود.

وی هدف از این بازدید، بررسی میدانی چالش‌های واحد‌های صنعتی و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات موجود بود. اعضای کمیسیون ابراز امیدواری کردند که با هم‌افزایی میان مجلس، وزارتخانه و بخش خصوصی، بتوان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه صنعتی شهرستان بناب برداشت.

