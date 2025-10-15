شهروندخبرنگار ما تصاویری از آسفالت فرسوده جاده شهرستان گناباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرسودگی جاده علاوه بر اینکه تهدیدی برای سلامتی رانندگان محسوب می‌شود؛ به خودرو‌ها آسیب جدی وارد می‌کند و خسارت‌های فراوانی را برای رانندگان رقم می‌زند. به گفته شهروندخبرنگار ما در ورودی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی به دلیل نداشتن زیر ساخت مناسب وفرسودگی آسفالت برای رانندگان دردسرآفرین شده و تردد آنها را با مشکلاتی هموار کرده است.

وی با ارسال تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان رضوی

