باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش، در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، گزارشی جامع از عملکرد و وضعیت مالی، استخدامی و برنامه‌ای وزارتخانه ارائه کرد و با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: آغاز آرام، منظم و با شکوه سال تحصیلی جاری، حاصل همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده مدیران و فرهنگیان سراسر کشور است و این موفقیت ملی که نتیجۀ کار تیمی و مدیریت هماهنگ در سطح وزارتخانه و استان‌هاست جای قدردانی دارد.

فرهادی با اشاره به وضعیت پرداخت‌های وزارت آموزش و پرورش ابراز کرد: برای دومین سال پیاپی، پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل در مهرماه انجام شده است و این موضوع، که پیش از این سابقه نداشته، نشان دهندۀ انضباط مالی و اهتمام جدی وزارتخانه به معیشت فرهنگیان است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و همکاری سازمان برنامه و بودجه، تخصیص اعتبارات حوزه‌های آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته همراه بوده و اعتبارات کیفیت‌بخشی نیز به زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: اعتبارات لازم، قرارداد‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی توزیع شیر در مدارس آماده است و به محض تصمیم نهایی دولت، توزیع شیر مدارس آغاز خواهد شد.

فرهادی با اشاره به رشد ۱۲۴ درصدی سرانۀ مدارس نسبت به سال گذشته گفت: بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز تا پایان سال تسویه خواهد شد؛ همچنین درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۶ درصد افزایش یافته و سهم بودجۀ کیفیت‌بخشی نیز ۶ درصد رشد داشته است که نشان از بهبود ساختار مالی دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش اذعان کرد: مطالبات سنواتی، بدهی‌های تأمین اجتماعی و پرونده‌های قضایی عمدتاً تسویه شده‌اند و برای نخستین‌بار پیش از آغاز سال تحصیلی، سنوات ارفاقی ایثارگران استثنایی پرداخت شد تا از ایجاد بدهی‌های انباشته جلوگیری شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران استانی خاطرنشان کرد: امروز آموزش و پرورش در مسیر ثبات مالی و مدیریتی قرار گرفته است و نظم در پرداخت‌ها، ارتقای شاخص‌های کیفیت‌بخشی و آغاز آرام سال تحصیلی، ثمره برنامه‌ریزی جمعی و کار جهادی همکاران فرهنگی است.

