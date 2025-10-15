معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز تا پایان سال تسویه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش، در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، گزارشی جامع از عملکرد و وضعیت مالی، استخدامی و برنامه‌ای وزارتخانه ارائه کرد و با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت:  آغاز آرام، منظم و با شکوه سال تحصیلی جاری، حاصل همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده مدیران و فرهنگیان سراسر کشور است و این موفقیت ملی که نتیجۀ کار تیمی و مدیریت هماهنگ در سطح وزارتخانه و استان‌هاست جای قدردانی دارد.

فرهادی با اشاره به وضعیت پرداخت‌های وزارت آموزش و پرورش ابراز کرد: برای دومین سال پیاپی، پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل در مهرماه انجام شده است و این موضوع، که پیش از این سابقه نداشته، نشان دهندۀ انضباط مالی و اهتمام جدی وزارتخانه به معیشت فرهنگیان است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و همکاری سازمان برنامه و بودجه، تخصیص اعتبارات حوزه‌های آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته همراه بوده و اعتبارات کیفیت‌بخشی نیز به زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: اعتبارات لازم، قرارداد‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی توزیع شیر در مدارس آماده است و به محض تصمیم نهایی دولت، توزیع شیر مدارس آغاز خواهد شد.

فرهادی با اشاره به رشد ۱۲۴ درصدی سرانۀ مدارس نسبت به سال گذشته گفت: بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز تا پایان سال تسویه خواهد شد؛ همچنین درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۶ درصد افزایش یافته و سهم بودجۀ کیفیت‌بخشی نیز ۶ درصد رشد داشته است که نشان از بهبود ساختار مالی دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش اذعان کرد: مطالبات سنواتی، بدهی‌های تأمین اجتماعی و پرونده‌های قضایی عمدتاً تسویه شده‌اند و برای نخستین‌بار پیش از آغاز سال تحصیلی، سنوات ارفاقی ایثارگران استثنایی پرداخت شد تا از ایجاد بدهی‌های انباشته جلوگیری شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران استانی خاطرنشان کرد: امروز آموزش و پرورش در مسیر ثبات مالی و مدیریتی قرار گرفته است و نظم در پرداخت‌ها، ارتقای شاخص‌های کیفیت‌بخشی و آغاز آرام سال تحصیلی، ثمره برنامه‌ریزی جمعی و کار جهادی همکاران فرهنگی است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: حقوق معلمان ، پاداش بازنشستگی فرهنگیان
خبرهای مرتبط
بازنگری ۳۰ رشته فنی و حرفه‌ای در سال گذشته/ تولید ۱۰ هزار کتاب درسی دیجیتال
کمبود ۴۴ میلیون معلم در جهان تا سال ۲۰۳۰
کمبود بیش از ۱۵ هزار معلم تربیت بدنی در مدارس کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
آخرین اخبار
تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ تا پایان امسال
بررسی اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در مجلس
برگزاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
«سیاره Y» جهانی پنهان در منظومه شمسی!
اینستاگرام سانسور محتوای نوجوانان را تشدید می‌کند
رژیم غذایی که سلامت مغز را ارتقا می‌دهد
هشدار کارشناسان در مورد پاسخ‌های مضر  نسخه جدید ChatGPT
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
موتورولا از یکی از بهترین گوشی‌های خود رونمایی کرد
بیست‌وششمین پرسش مهر رئیس‌جمهور ابلاغ شد
صرفه‌جویی میلیاردی در مصرف انرژی صنایع با رسوب‌زدایی شیمیایی
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود
سرنوشت سیاره زمین در دست موجوداتی ریزتر از غبار
درمان‌های طبیعی برای یک مشکل شایع گوارشی
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
روشی نوین برای پیش‌بینی عملکرد سامانه‌های استخراج مایع-مایع در صنعت
رونمایی قریب‌الوقوع سامسونگ از هدست جدید خود
هوش مصنوعی «جمینای» جلسات کاربران را برنامه‌ریزی می‌کند
برنامه «ایمپالس اسپیس» برای فرستادن سالانه ۶ تن بار به ماه
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
درمان ناباروری بدون توجه به مولفه روان بیمار کامل نیست
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت