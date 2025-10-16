باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد برزگر بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: همه از تیم هاشمیان توقع برد دارند و بعد از چند تساوی در تهران دیگر منطقی نیست که تیم پرسپولیس در تهران نتیجه نگیرد. سرخپوشان باید مقابل تیم‌هایی مثل چادر ملو نتیجه بگیرند. من همیشه از هاشمیان حمایت کردم و الان هم این کار را می‌کنم و به نظرم باید فرصت کافی به این مربی داده شود، اما ما داریم فصل و زمان را از دست می‌دهیم. به هر حال پرسپولیس تیم معمولی نیست و بازیکنان باکیفیتی جذب شدند و یکسری بازیکن خارجی هم هاشمیان به خدمت گرفته است.

انتظار هوادار از نتیجه گرفتن پرسپولیس به حق است

او افزود: به نظرم دیگر وقتش است بعد از بازی‌های تیم ملی در فیفا دی، پرسپولیس نتیجه بگیرد و دل هواداران را شاد کند. به هر حال توقع از تیم بزرگ پرسپولیس زیاد است. به نظرم دیگر هیچ توجیه و بهانه‌ای قابل قبول نیست که مثلا هماهنگی نیست، چون تیم اردوی پیش فصل خوبی داشته است و نفرات در کنار هم بودند و هاشمیان باید ترکیب خود را شناخته باشد. باز هم توقع داریم که این تیم بهتر بازی کند و بازیکنان قدر موقعیت و لحظاتی که در آن هستند بدانند و در تیم بزرگ پرسپولیس حضور دارند و ۴۰ میلیون هوادار دارد. طرفداران با پرسپولیس دارند زندگی می‌کنند و خیلی می‌تواند حائز اهمیت باشد. به نظرم از اینجا به بعد توقع هوادار و پیشکسوت به حق است. هاشمیان هر تدبیری دارد در نظر بگیرد تا تیم نتیجه بگیرد. ما دوست داریم ایشان نتیجه بگیرد و هاشمیان مربی جوانی هست و همدوره ما بوده است.

برزگر بیان کرد: من خودم مربی هستم و می‌دانم چقدر فشار بر روی هاشمیان است و از بازیکنان خواهش می‌کنم که با جدیت تمرینات را پیگیری کنند و آنها بدانند در کجا بازی می‌کنند. هوادار دارد با تیم پرسپولیس زندگی می‌کند و از شکم زن و بچه خود می‌زند و به استادیوم می‌آید تا تیم خود را تشویق کند و توقع هوادار از اینجا به بعد حق است که انتظار برد دارد.

بازی با خیبر خرم آباد برای هاشمیان حیاتی است

بازیکن سابق پرسپولیس درباره بازی سرخپوشان برابر تیم خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بیان کرد: تیم خیبر خرم آباد تیم قابل احترامی هست، اما این تیم هم ۳ هفته هست که روی نوار شکست است. البته تیم آنالیز هاشمیان باید این تیم لرستانی را به خوبی آنالیز کند. با احترامی که برای مردم خرم آباد و تیم باشخصیت خیبر قائل هستم، اما اگر پرسپولیس هم می‌خواهد قهرمان شود و در جدول رده بندی و در کورس مدعیان باشد دیگر نباید فکر کند که چه تیمی مقابلش است و باید با انگیزه برد این بازی به زمین مسابقه برود. به طور حتم این بازی حیاتی برای وحید هاشمیان و تیم پرسپولیس است و اگر این دیدار را پیروز شوند آشتی دوباره با هواداران می‌کنند. من از بازیکنان که ابزار‌های وحید هاشمیان در درون زمین هستند این است که این روز‌ها تمرکز خود را حفظ کنند و آن روز را با غیرت بازی کنند و به خود فوتبالی‌ها صد خود را در این بازی بگذارند.

در صورت احیای میلاد محمدی در دفاع چپ دیگر نیازی به خرید بازیکن نیست

او درباره اینکه انتقادی که به وحید هاشمیان می‌شود این است که با تک مهاجم بازی می‌کند و بازیکنان را در پست‌های غیر تخصصی خود می‌گذارد، بیان کرد: اگر میلاد محمدی در سمت دفاع چپ احیا شود، به نظرم دیگر نیازی به خرید بازیکن در این پست نیست. به هر حال محمدی بازیکنی هست که سالیان سال هست که در تیم ملی فوتبال بازی کرده است و همچنان به تیم ملی دعوت می‌شود و تجربه بین المللی بالایی دارد. از اینکه محمدی را در پست غیر تخصصی می‌گذارد برای خودم هم جای تعجب دارد. وقتی هاشمیان یک بازی احمد زاده را در دفاع چپ گذاشت و نتیجه نگرفت باید روند بازی را عوض کند و میلاد را در پست تخصصی اش بگذارد و او را احیا کند. محمدی وزنه‌ای در سمت چپ است. پرسپولیس همیشه تیم هجومی بوده است و اگر با خودم باشد با سیستم ۳-۴-۳ بازی می‌کنم، چون فشار هوادار و بازیکنان خوبی که جذب شدند می‌تواند در روند کار خیلی تاثیرگذار باشد.

هاشمیان از سیستم تدافعی دست بردارد

بزرگر تصریح کرد: سیستم ۴-۲-۳-۱ پرسپولیس تدافعی و اقتصادی است و وقتی می‌خواهیم که برد یک بر صفر و یا تساوی به دست آوریم از این سیستم استفاده می‌کنیم. اما با ابزار‌ها و بازیکنان باکیفیتی که پرسپولیس دارد توقع این است که با ۳ مهاجم بازی کند و ایرادی ندارد و باید سرمربی این سیستم‌ها را کار کند. یکی از قهرمانی‌هایی که ما به سختی به دست آوردیم و بعد شیرین شد در زمان اوسمار بود که ۳ بر صفر از استقلال خوزستان عقب بودیم که کامبک زدیم و ۴ بر ۳ پیروز شدیم. دلیل این پیروزی این بود که سرمربی خیلی خوب و شجاعانه تیم پرسپولیس را ارنج کرد و نتیجه گرفت. ما هم توقعمان این است که پرسپولیس از این که هست هجومی‌تر بازی کند، چون همیشه این تیم با یک فوتبال مالکانه و مالک محور و تماشاگر پسند و هجومی بازی می‌کرد و قهرمانی‌های متعدد به دست می‌آورد و این خاطره در یاد هوادار نقش بسته است و هوادار این فوتبال را می‌پسندد. امیدوارم هاشمیان یک مقدار از این سیستم دست بردارد و فوتبال هجومی را در دستور کارش قرار بدهد. البته هاشمیان سرمربی تیم است و قابل احترام است و ما هم به نظرش احترام می‌گذاریم، اما یک جا‌هایی در این تیم پرطرفدار افرادی هستند که به هاشمیان مشاوره بدهند که روش و سیستم بازی اش را عوض کند و می‌تواند نتیجه بگیرد.

درویش استعفا بدهد و برود برایش بهتر است

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه به نظر می‌رسد رضا درویش شعار هواداران را نمی‌شنود و طرفداران این مدیر را نمی‌خواهند، گفت: کار به جایی رسیده است. من همیشه از درویش حمایت کردم، اما کار به جایی رسیده است که درویش برود و استعفا بدهد خیلی برایش بهتر است. به نظرم یک جایی هم شوک دادن به تیم پرسپولیس خوب است. این نیست که درویش بد عمل کرده باشد و بازیکنانی که هاشمیان خواسته را جذب کرده است، اما یک جا‌هایی هست که اگر درویش خودش با رفتنش به تیم پرسپولیس شوک بدهد خیلی بهتر است. باز هم این موضوع در سطح مدیران تصمیم گیری می‌شود. ما هوادار، طرفدار و پیشکسوت پرسپولیس هستیم و کسانی که بالا نشستند یک مقدار نگاه منطقی و معقولانه نسبت به این موضوع داشته باشند. من خودم یکی از طرفداران درویش بودم، اما الان یکی از منتقدان ایشان در جذب بازیکن هستم. ما از سرمربی تیم پرسپولیس حمایت می‌کنیم، اما یک جایی شاید نیاز باشد که درویش خودش به تیم شوک بدهد و راه و مسیر برای دیگران باز شود تا بهتر و قشنگ‌تر در پرسپولیس کار کنند.

بازیکن ۲۰۰ میلیاردی نباید تا نصف شب در مهمانی باشد

او درباره اینکه ارزیابی اش از مسابقات لیگ برتر چطور بوده است و تراکتور صدرنشین رقابت‌ها ۹ امتیازی است و هنوز امتیازات ۲ رقمی نشده است و تساوی‌ها زیاد است، گفت: لیگ امسال نسبت به پارسال خیلی ضعیف‌تر است. حالا مسائل خاور میانه و جنگ ۱۲ روزه در این اتفاق تاثیرگذار بوده است، اما ما توقعمان از بازیکنان فعلی با این دستمزد‌های کلان بیشتر است. ما انتظارمان این است که فوتبال پویاتر، قشنگ‌تر و بهتری از بازیکنان ببینیم. بازیکن نباید ۲ الی ۳ نصف شب تازه در پمپ بنزین‌های ولنجک و جا‌های دیگر باشد. بازیکن حرفه‌ای که ۲۰۰ میلیارد تومان قراردادش است باید ۱۰ شب بخوابد نه ۴ صبح در مهمانی باشد و این برای بازیکن و تیم‌ها قشنگ نیست. تیمی که این همه هزینه می‌کند و این پول‌ها بیت المال است و از جیب من و شما می‌رود. بازیکن باید احساس مسئولیت داشته باشد و به خودش بیاید و بداند کارگری که برای کسب ۱۰، ۱۵ میلیون تومان زحمت می‌کشد و نصف این پول را برای تشویق بازیکن و تیم محبوبش هزینه می‌کند، آن بازیکن در قبال این کارگر مسئول است. بازیکنان فعلی باید دست از یکسری از خوشگذرانی‌ها بردارند و اهمیت بیشتری به تمرینات خودشان بدهند و تمام تمرکز خود را روی مسائل فنی شان بگذارند.

از مسئولان حراست تیم‌ها می خواهم با بازیکنان خاطی برخورد جدی کنند

برزگر خاطر نشان کرد: من خواهشی که از مسئولان حراست تیم‌ها دارم این است که حتما بازیکنان را رصد کنند که ۲ الی ۴ نصف شب در پمپ بنزین‌ها پرسه می‌زنند و مهمانی شبانه می‌روند و حتما با این بازیکنان برخورد جدی کنند، چون عامل اصلی سقوط فوتبال ما به خاطر فضای مجازی و یکسری مسائل حاشیه‌ای است، که اصلا شایسته یکسری از بازیکنان و تیم‌ها نیست. بازیکن دارد پول حرفه‌ای می‌گیرد و موظف است که حرفه‌ای عمل کند.

بازی با خیبر نقش تعیین کننده در ادامه کار هاشمیان دارد

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه وضعیت سرخپوشان در آینده چطور می‌بیند و آیا آنها می‌توانند موفق باشند و یا امسال هم خبری از قهرمانی نیست، گفت: امسال ما در ۲ جبهه می‌جنگیم و در آسیا هم نیستیم که به بازیکن فشار بیاید و این بهترین فرصت است که پرسپولیس امسال قهرمانی را به دست آورد و هیچ بهانه‌ای نیست و بازیکن باید تمام قد در اختیار سرمربی باشد تا سرمربی با تمام قوا بتواند کارش را انجام بدهد. من امیدوارم که تیم پرسپولیس نتیجه بگیرد و بازی با خیبر خرم آباد نقش تعیین کننده در روند ادامه کار هاشمیان و تیم دارد. ما دعا می‌کنیم که هاشمیان نتیجه بگیرد. من می‌دانم چه فشاری بر روی هاشمیان هست و چه زشت و چه زیبا ایشان سرمربی پرسپولیس است و ما باید تا روزی که هاشمیان سرمربی هست، از او حمایت کنیم. البته باید منطقی مصالح مردم هم در نظر گرفته شود، چون تیم پرسپولیس منافع مشترک همه هست.