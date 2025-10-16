فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف بیش از ۲۹ هزار قرص غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ دشتستانی  فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران ایستگاه بازرسی سهل آباد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، تعداد ۲۹ هزار و ۵۰۰ عدد انوع قرص قاچاق و غیر مجاز کشف  کردند.

سرهنگ دشتستانی اظهار کرد: ارزش ریالی اقلام مکشوفه برابر اعلام کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: مأموران در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند که  به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

