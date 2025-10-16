تیم‌های راه یافته به دیدار پایانی جام جهانی جوانان مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نیمه نهایی جام جهانی زیر ۲۰ سال که به میزبانی شیلی در حال برگزاریست، آرژانتین با یک گل از سد کلمبیا گذشت و فینالیست شد. مَتِئو سیلوِتی تک گل این بازی رو به ثمر رسوند.  

در دیگر بازی این مرحله، مغرب و فرانسه به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی ۱ - ۱ انجامید. اما در ضربات پنالتی مغرب ۵ – ۴ از سد فرانسه گذشت و فینالیست شد. لیساندرو اُلمِتا بازیکن حریف برای مغرب در این بازی گلزنی کرد و لوکاس میشل بازی را به تساوی کشاند. در ضربات پنالتی هم، دیلان اِن گوئِسان ضربه پنجم  فرانسه را خراب کرد تا مغرب به دیدار پایانی صعود کند.

دیدار فینال دوشنبه ساعت ۲:۳۰ بامداد به وقت تهران میان آرژانتین و مغرب برگزار می شود. همچنین، تیم‌های فرانسه و کلمبیا از ساعت ۲۲:۳۰  یکشنبه شب برای کسب مقام سوم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.  

برچسب ها: جام جهانی جوانان ، تیم ملی آرژانتین
