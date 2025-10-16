شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم بزرگداشت هفته حافظ در آرامگاه این شاعر نامی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک حافظ شیرازی، را می‌توان شاعری محبوب برای همه خواند؛ چرا که کمتر افرادی هستند که دیوانی از این غزلسرای نامی را درقفسه کتابخانه نداشته باشد و کمتر ادب دوستی را می‌توان دید که به فراخور انس و الفتی با ابیات این شاعرنامی کشورمان آشنا نباشد. به همین مناسبت هر ساله روز ۲۰ مهر به نام خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی ملقب به لسان الغیب نامگذاری شده است. در این روز علاقه‌مندان به شعر و ادبیات گرد هم می‌آیند و با اجرای ویژه برنامه‌های ادبی و عرفانی این روز با شکوه را جشن می‌گیرند. به همین مناسبت آرامگاه این شاعر نامی کشورمان میزبان عوامل رادیو فرهنگ و اجرای زنده شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذات که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.