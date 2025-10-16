باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری، گفت: پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنر‌های سنتی اردبیل با حضور صنعتگران سراسر کشور از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار می‌شود.

او افزود: در نمایشگاه ملی صنایع دستی اردبیل هنرمندان صنایع دستی در ۱۳۰ غرفه محصولات تولیدی خود را به مدت پنج روز برای عموم مردم و گردشگران ارائه می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌ها برای معرفی و عرضه محصولات صنایع دستی تصریح کرد: به منظور رونق بیشتر نمایشگاه ملی صنایع دستی اردبیل، جشن اقوام ایرانی با حضور پنج گروه از اقوام مختلف کشور به صورت همزمان برگزار می‌شود و علاوه بر آن برپایی چادر‌های عشایری، سیاه چادر‌ها و غرفه‌های عرضه سوغاتی از ۱۵ استان کشور نیز در محوطه نمایشگاه دایر خواهد بود.

جباری گفت: این رویداد مهم حوزه صنایع دستی که در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی اردبیل برگزار خواهد شد ۲۸ مهرماه با حضور مسئولان و میهمانان ملی و هنرمندان صنایع دستی از سراسر کشور کار خود را آغاز می‌کند.

منبع: میراث فرهنگی