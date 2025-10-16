باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به مناسبت اولین سالروز شهادت شهید یحیی سنوار (ابو ابراهیم)، رئیس پیشین دفتر سیاسی این جنبش، تأکید کرد که شعله «طوفان الاقصی» خاموش نخواهد شد و خون رهبران شهید، مسیر مقاومت را برای نسل‌های آینده استوارتر می‌سازد. این جنبش بر پیمان خود برای پایداری در راه شهیدان و وفاداری به فداکاری‌ها و مسیر آنان تا آزادی سرزمین و مقدسات فلسطین تأکید نمود.

در این بیانیه آمده است: «یک سال از آن حماسه قهرمانانه‌ای که جهان شاهد آن بود می‌گذرد؛ حماسه‌ای که قهرمان آن، فرمانده نبرد طوفان الاقصی، شهید یحیی سنوار بود - کسی که زندگی سراسر جهاد و مبارزه خود را با شهادت به پایان برد؛ در حالی که ایستاده در قلب نبرد، عصایش را در دست داشت و با شجاعت در برابر قدرت و جنایت اشغالگران ایستادگی می‌کرد.»

در ادامه بیانیه تصریح شده است: «اکنون یک سال از شهادت این فرمانده بزرگ ملی می‌گذرد، در حالی که ملت ما با صبر، پایداری و استقامت و مقاومت فلسطین با قدرت و دلاوری توانستند دستاوردی ملی و توافقی بزرگ رقم بزنند که تمام نقشه‌های دشمن برای تجاوز به سرزمین و ملت ما را ناکام گذاشت. این توافق به جنگ نسل‌کشی، گرسنگی و آوارگی اجباری پایان داد و تبادل اسرا با عنوان طوفان الاحرار را محقق ساخت - توافقی که طی آن ۱۹۶۸ اسیر فلسطینی به آزادی رسیدند و غرور زندان‌بان صهیونیست در هم شکست.»

حماس در بخش دیگری از بیانیه خود افزود: «در نخستین سالروز شهادت فرمانده مجاهد و قهرمان، یحیی سنوار، با افتخار و سربلندی یاد زندگی پربار و مسیر مبارزاتی او را گرامی می‌داریم. او از دوران جوانی در میدان جهاد زیست و در ۲۳ سال اسارت، با استقامت و پایداری، زندان‌بانان صهیونیست را درهم شکست. پس از آزادی از زندان، راه آماده‌سازی، سازماندهی و برنامه‌ریزی را ادامه داد تا سرانجام در سپیده‌دم ۷ اکتبر ۲۰۲۳ روزی را رقم زد که رژیم اشغالگر را در هم کوبید، ساختارش را لرزاند و افسانه شکست‌ناپذیری ارتش آن را نابود ساخت، تا در نهایت در همان میدان نبرد به شهادت رسید، در حالی که در میان مبارزانش می‌جنگید.»

این جنبش در ادامه تأکید کرد: «ما تصریح می‌کنیم که شهادت فرمانده یحیی سنوار و دیگر رهبران و چهره‌های جنبش که پیش از او در مسیر جهاد و آزادی گام نهادند، تنها بر نیرو، استقامت و عزم ما و ملت و مقاومت‌مان برای ادامه راه آنان و وفاداری به خون و فداکاری‌شان خواهد افزود.»

در این بیانیه آمده است: «شعله طوفان الاقصی همواره افروخته خواهد ماند، با روح پافشاری بر حقوق، اصول و وحدت ملی می‌تپد و آتش آن در دل ملت بزرگ ما هرگز خاموش نخواهد شد - هرچند فداکاری‌ها سنگین باشد و قدرت دشمن افزون. ما بر پیمان خود با رهبران شهید باقی می‌مانیم: پرچم هرگز بر زمین نخواهد افتاد، بلکه برافراشته و در اهتزاز خواهد ماند، تا همه فرزندان ملت ما آن را نسل به نسل حمل کنند و از آن دفاع نمایند، تا زمانی که آزادی کامل و تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس محقق شود.»

حماس در پایان خطاب به شهید سنوار گفت: «در نخستین سالگرد شهادتت،‌ای ابو ابراهیم، آسوده بخواب؛ زیرا امانت را ادا کردی، در راه خدا جهاد نمودی، پرچم دشمن را به زیر کشیدی، غرور او را در هم شکستی و پایه‌های موجودیت ادعایی‌اش را لرزاندی. هرچند پیکر پاکت در میان ما در غزه نیست، اما روحت که در آسمان‌ها پرواز می‌کند، گواهی می‌دهد که خون شهیدان، شکوه جاودان فلسطین و امت را می‌نگارد. دشمن در تحقق اهداف تجاوزکارانه‌اش در سرزمین غزه ناکام ماند و سرانجام ناچار به پذیرش آتش‌بس شد، در حالی که اسیرانش را تنها بر اساس اراده و شروط مقاومت بازپس گرفت.»

در خاتمه بیانیه آمده است: «رحمت، افتخار و جاودانگی بر روح فرمانده شهید قهرمان یحیی سنوار (ابو ابراهیم) و بر تمام کاروان‌های شهدا از میان رهبران، فرزندان ملت و امت ما. از خداوند متعال خواستاریم آنان را در فردوس اعلی، در کنار پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان جای دهد؛ و چه نیکو همراهانی‌اند آنان.»

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین