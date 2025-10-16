امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی تبریز در عرصه تجارت و صنعت این شهر را مرکز دیرپای مبادلات اقتصادی و فرهنگی آسیای غربی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی تبریز در عرصه تجارت و صنعت، این شهر را مرکز دیرپای مبادلات اقتصادی و فرهنگی آسیای غربی دانست و گفت: بازار سرپوشیده تبریز نماد روشن حضور جهانی تجار در این خطه است و سابقه‌ای طولانی از همزیستی و تعامل پیروان ادیان مختلف در بستر تجارت دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان در بخش صنعت و معدن، افزود: آذربایجان‌شرقی از استان‌های پیشرو کشور در این حوزه است و اگر دولت در دو محور کلیدی یعنی تسهیل امور بانکی و رفع ناترازی انرژی به‌ویژه در برق و گاز اقدام جدی کند، بخش خصوصی با انگیزه ملی می‌تواند تحقق شعار سال مقام معظم رهبری یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید را عملیاتی سازد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل ضمن تقدیر از تلاش‌های وزیر و مدیران اقتصادی دولت گفت: بخش خصوصی در تبریز ذهنیت پیشرفت کشور را دارد؛ بسیاری از تاجران و صنعتگران بزرگ پایتخت از فرزندان این استان هستند و در کنار دولت، با نیت توسعه ایران اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی همچنین به ضرورت پرهیز دولت از تصدی‌گری و تمرکز بر وظیفه «تسهیل امور مردم» پرداخت و خاطرنشان ساخت: دولت باید حامی مردم و تسهیل‌گر مسیر تولید باشد، نه مانع؛ چراکه مردم ما پایه‌کار، مؤمن و وفادار به نظام هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در پایان از زحمات استاندار آذربایجان‌شرقی و تیم اقتصادی استان، به‌ویژه فعالان بخش صنعت و معدن، تجلیل کرد و اظهار داشت: با همت دولت و همکاری فعالان اقتصادی، آذربایجان‌شرقی به جایگاه شایسته تاریخی خود بازخواهد گشت و از استان‌های پیشرفته وزارت صمت خواهد شد.