باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری در نشستی با حضور فرماندار پارس‌آباد و فعالان سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان، گفت: همان طور که اردبیل در نیمه ابتدایی سال به عنوان ییلاق ایران شناخته می‌شود، شرایط اقلیمی شمال استان اردبیل می‌تواند این عنوان را در نیمه دوم سال به منطقه مغان اختصاص دهد.

او افزود: مغان در نیمه دوم سال از آب و هوای مطبوعی بهره می‌برد و با توسعه زیرساخت‌های گردشگری اعم از راه‌های ارتباطی و دسترسی و همچنین تأسیسات گردشگری می‌توانیم از ظرفیت گردشگری این منطقه به ویژه در ۶ ماهه دوم سال حداکثر استفاده را داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: به منظور توسعه تأسیسات گردشگری در شهرستان پارس‌آباد باید شاهد ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی نهاد‌های مختلف مثل شهرداری‌ها باشیم، اتفاقی که در شهر‌های گردشگری مثل سرعین در حال انجام است.

جباری با اشاره به ظرفیت محوطه تاریخی اولتان برای تبدیل به پایگاه میراث ملی گفت: محوطه تاریخی اولتان یکی از آثار مهم استان اردبیل است و ما از هرگونه مداخله در عرصه و حریم این محوطه تاریخی جلوگیری می‌کنیم.

او در ادامه افزود: پیشنهاد می‌کنم شورای مشورتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شهرستان با مدیریت فرماندار و با حضور صاحب نظران تشکیل شود و ما آماده حضور در جلسات این شورا و استفاده از ظرفیت آن برای پیشبرد اهداف هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل همچنین با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، بیان کرد: لازم است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان برای ارائه در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری آماده شود و ما نیز در معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها حداکثر تلاش را انجام خواهیم داد.

